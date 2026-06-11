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HÜDA PAR'lı Ramanlı, asgari ücretin yıl sonu beklenmeden yeniden belirlenmesini istedi

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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde yıl sonu beklenmeden yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca emekli maaşlarına zam ve çiftçi destek paketleri çağrısı yaptı.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde yıl sonu beklenmeden yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör sorununun kalıcı olarak sona ermesi için ihtiyaç duyulan hukuki adımların atılması gerektiğini belirtti.

Bu konuda kanun teklifi hazırladıklarını ifade eden Ramanlı, söz konusu teklifte silah bırakan, faaliyetlerine son veren örgütlerin hukuki statülerinin belirlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığını dile getirdi.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla geçim sıkıntısının sürdüğünün ortaya çıktığını kaydeden Ramanlı, sabit gelirlilerin alım gücünün düştüğünü belirtti. Ramanlı, "Asgari ücret, açlık sınırının altında kalmayacak şekilde yıl sonu beklenmeden yeniden belirlenmelidir. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracak şekilde emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmalıdır." dedi.

Temel gıda hammaddesi ürünlerdeki fiyat artışlarının başka sorunlara yol açtığını vurgulayan Ramanlı, bu nedenle çiftçiyi koruyacak tarımsal destek paketlerinin devreye alınmasını önerdi.

Serkan Ramanlı, çiftçiyi üretimde tutacak, tarımsal üretimi güçlendirecek, gıda arz güvenliğini sağlayacak desteklemelerin hayata geçirilmesinin Anayasal bir zorunluluk olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
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