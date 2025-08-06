Putin ve Trump'ın Temsilcileri Moskova'da Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gerçekleştirdiği 3 saatlik görüşmenin "faydalı ve yapıcı" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. 3 saat süren görüşmede Putin'in Yardımcısı Yuri Uşakov ile Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev de hazır bulundu. Uşakov görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İlk olarak elbette Ukrayna krizi ele alındı. İkinci konu ise ABD ve Rusya arasında stratejik iş birliği geliştirme yolları oldu" ifadelerini kullandı.

Uşakov, Putin'in özellikle Ukrayna konusunda ABD'ye bazı mesajlar ilettiğini, Trump'tan da Witkoff aracılığıyla bazı mesajlar aldığını aktardı. Görüşmenin "faydalı ve yapıcı" geçtiğini vurgulayan Uşakov, "Şu anki durum şu ki Başkanımız (Putin) tüm bilgilere, yani Başkan Trump'ın mesajlarına sahip. Trump ise henüz bu görüşmenin sonuçlarından haberdar değil. Bu nedenle daha detaylı yorum yapmaktan kaçınıyorum" diye konuştu.

"Yapıcı ABD-Rusya diyaloğu devam ediyor"

Dmitriev ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Putin ile Başkan Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasında gerçekleşen önemli görüşmeye katıldım. Yapıcı ABD-Rusya diyaloğu devam ediyor ve küresel güvenlik ve barış açısından kritik önem taşıyor. Witkoff'un Moskova ziyaretinin başarılı geçmesine yönelik iyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler. Diyalog galip gelecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'ndan ayrıldı.

Trump, Rusya'ya 8 Ağustos'a kadar süre vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da barış anlaşmasına yönelik ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Putin'e defalarca tepki gösterirken, Rusya'dan ithalat yapan ülkeleri ağır gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti. Trump, Putin'e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar süre vermiş, bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya daha ağır gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı. - MOSKOVA