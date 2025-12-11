Haberler

Putin'den Maduro'ya destek telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın baskılarının arttığı bu süreçte Moskova'nın Caracas'a tam destek verdiğini açıkladı.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Putin, Venezuela yönetiminin politikasına Rusya'nın güçlü desteğini iletti.
  • Putin ve Maduro, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon yükselirken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, artan uluslararası baskı karşısında Caracas yönetiminin izlediği politikaya Rusya'nın güçlü desteğini iletti.

Görüşmede iki liderin, stratejik ortaklık anlaşmalarının uygulanması konusunda kararlılıklarını vurguladığı aktarıldı. Ekonomi ve enerji alanlarında yürütülen ortak projelerin genişletilmesi için de karşılıklı isteğin altı çizildi.

Kremlin, Putin ve Maduro'nun "iki ülke arasındaki iş birliğini daha da derinleştirme" konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
