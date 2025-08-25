Polonya, Ukrayna'ya Sağlanan İnternet Yardımını Kesiyor

Polonya Bilişim Bakanı Krzysztof Gawkowski, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Ukraynalılara yardım yasasını veto etmesi nedeniyle Ukrayna'ya sağlanan internetin 30 Eylül'de kesileceğini açıkladı.

Polonya, Ukrayna'ya sağladığı internet yardımını kesecek. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Bilişim Bakanı Krzysztof Gawkowski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Ukraynalılara yardımın uzatılmasını öngören yasayı veto etmesini eleştirdi. Nawrocki, "Bu Polonya'nın savaşın sürmekte olduğu Ukrayna'ya sağladığı Starlink internetin sonu. Bu aynı zamanda Ukrayna hükümetinin verilerinin güvenli bir yerde saklanması için verilen desteğin de sonu" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın internetinin kesilmesinin Putin'in ordularına bir armağan olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi siyasi kavga adına körü körüne hükümete darbeler indirmekten vazgeçmeye çağıran Gawkowski, bunun bağımsızlıkları için savaşan insanlara zarar verdiğini, aynı zamanda Rusya'ya yardım ettiğini ileri sürdü.

Ukrayna'da interneti sağlayan Starlink sistemi ve aboneliği için 2022-2024 yılları arasında 323 milyon zloti (90 milyon dolar) ödeyen Polonya, 2025 yılı için de 77 milyon zloti (21 milyon dolar) ödeyecek. Söz konusu meblağ Ukrayna halkına yardım yasası kapsamında oluşturulan fondan karşılanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Nawrocki, aylık 800 zloti çocuk yardımının Polonya'da çalışmakta ya da ticari faaliyet yürütmekte olan Ukraynalı sığınmacılara verilmesi gerektiği gerekçesiyle söz konusu yasanın Mart 2026 tarihine kadar uzatılmasını bugün veto etti. Böylelikle halihazırda Ukrayna'ya internet bağlantısı sağlamakta olan yasa, 30 Eylül tarihinde sona erecek. - VARŞOVA