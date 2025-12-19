Haberler

Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

Güncelleme:
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun TÜİK'in enflasyon verilerini protesto etmek amacıyla TBMM önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Sendika üyeleri Meclis çevresinde abluka altına alınırken, eylem sırasında zaman zaman müdahaleler yaşandı.

  • Polis ekipleri, TBMM Dikmen Kapısı önünde basın açıklaması yapmak isteyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı sendika üyelerini ablukaya aldı.
  • Polis, basın açıklamasının yasak olduğunu anons ederek eyleme izin vermedi.
  • Polis, sendika üyelerine zaman zaman müdahalede bulundu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ülke ekonomisinin gerçeklerini yansıtmadığını savunarak yurt genelinde yaklaşık 200 bin işçiyle greve gitti. Konfederasyon, bu kapsamda bugün saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

EYLEME İZİN YOK

Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendika üyeleri, TBMM Dikmen Kapısı önünde bir araya gelmek istedi. Ancak polis ekipleri, basın açıklamasının yasak olduğu yönünde anons yaparak eyleme izin vermedi. Açıklama yapmak isteyen sendika üyelerinin etrafı polis çemberine alındı.

Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

SENDİKA ÜYELERİ ABLUKA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri, sendika üyelerinin bir kısmını Genelkurmay Kavşağı'nda, diğer bir kısmını ise Meclis önünde abluka altına aldı. Yaşanan gerginlik sırasında polis ekiplerinin zaman zaman sendika üyelerine müdahalede bulunduğu görüldü.

Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

"VALİ NEYDEN ÇEKİNİYOR"

Birleşik Kamu İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ne oldu da Sayın Vali, mecliste bütçe görüşmeleri sürerken burada sendikaların, konfederasyonların ve sivil toplum örgütlerinin sesini duyurmasından neyden korkuyor? Yani bir Ankara Valisi bundan korkar mı? Şurada yapacağımız bir yarım saatlik basın açıklamasından ürküyorlar. Niye ürküyorsunuz? Biz halka gerçeği söyleyeceğiz. Bütçe belli. Valilik diyor ki "emir verdim" diyor. Biz de diyoruz ki vali emir vermiş olabilir. Emri geri değiştirir. Valiyle görüşmeye çalışıyoruz. Valilik toplantıda denilerek muhtemelen görüşmek istemiyor. Yani valiliğin burada despotça, yasaların dışında kendi başına yasak koymasını biz kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıali batuk:

Adamların hiç protestoya eleştiriye tahammülleri yok yazık

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli :

Padişah yönetimi böyle bir şey dostum. :)

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

