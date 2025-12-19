Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ülke ekonomisinin gerçeklerini yansıtmadığını savunarak yurt genelinde yaklaşık 200 bin işçiyle greve gitti. Konfederasyon, bu kapsamda bugün saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

EYLEME İZİN YOK

Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendika üyeleri, TBMM Dikmen Kapısı önünde bir araya gelmek istedi. Ancak polis ekipleri, basın açıklamasının yasak olduğu yönünde anons yaparak eyleme izin vermedi. Açıklama yapmak isteyen sendika üyelerinin etrafı polis çemberine alındı.

SENDİKA ÜYELERİ ABLUKA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri, sendika üyelerinin bir kısmını Genelkurmay Kavşağı'nda, diğer bir kısmını ise Meclis önünde abluka altına aldı. Yaşanan gerginlik sırasında polis ekiplerinin zaman zaman sendika üyelerine müdahalede bulunduğu görüldü.

"VALİ NEYDEN ÇEKİNİYOR"

Birleşik Kamu İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ne oldu da Sayın Vali, mecliste bütçe görüşmeleri sürerken burada sendikaların, konfederasyonların ve sivil toplum örgütlerinin sesini duyurmasından neyden korkuyor? Yani bir Ankara Valisi bundan korkar mı? Şurada yapacağımız bir yarım saatlik basın açıklamasından ürküyorlar. Niye ürküyorsunuz? Biz halka gerçeği söyleyeceğiz. Bütçe belli. Valilik diyor ki "emir verdim" diyor. Biz de diyoruz ki vali emir vermiş olabilir. Emri geri değiştirir. Valiyle görüşmeye çalışıyoruz. Valilik toplantıda denilerek muhtemelen görüşmek istemiyor. Yani valiliğin burada despotça, yasaların dışında kendi başına yasak koymasını biz kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.