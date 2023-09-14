Polatlı Belediyesi Yatırımları Toplu Açılış Töreniyle Hizmete Alındı

Polatlı Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar, toplu açılış töreniyle hizmete alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türk milletinin istikrarı için Cumhur İttifakı'na güvendiğini belirtti. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesine gireceği müjdesini paylaştı.

Polatlı Belediyesi tarafından hizmete alınan yatırımlar, toplu açılış töreniyle hizmete alındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, seçimlerde Türk milletinin yeniden istikrar diyerek geleceğini Cumhur İttifakı'na emanet ettiğini belirtti.

Şimdi sırada başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimleri Cumhur İttifakı'nın hizmet odaklı siyasi anlayışıyla buluşturmanın bulunduğunu aktaran Durmaz, Polatlı'nın MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sunduğunu kaydetti.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da 15 Eylül'de Riyad'da gerçekleştirilecek toplantı sonrasında Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesine gireceği müjdesini paylaşacaklarını söyledi.

Yıldızkaya, "Ülkemizin 20'nci, Ankara'nın ilk dünya mirası olacak Gordion ile Polatlı'mız kültür turizminde, tarih turizminde önemli bir eşiği aşmış olacak. Şimdiden Polatlı'mıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası Alparslan Türkeş Bilim Merkezi ve Uluğ Bey Gökevi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Gençlik Merkezi, yeni belediye binası, çok katlı asansörlü otopark, yeni düğün salonları, aydınlatma ve cephe iyileştirme projeleri, yeşil alanlar, yeni spor kompleksleri, mahalle konakları, aile sağlığı merkezleri, kapalı pazar yerleri ve sanat sokağının toplu açılışları gerçekleştirildi.