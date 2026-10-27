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Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 bütçe teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor

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Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 bütçe teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporları görüşülmeye başlandı. DEM Parti ve CHP milletvekilleri, harcamaların şeffaf denetimi için 'kesin hesap komisyonu' kurulmasını talep etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporları üzerinde görüşmelere başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantının başında usul üzerine söz alan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ile CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yürütmenin harcamalarının daha iyi ve şeffaf şekilde denetlenebilmesi amacıyla Meclis'te "kesin hesap komisyonu" adıyla bir ihtisas komisyonu kurulmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı komisyonda, milletvekilleri değerlendirmelerde bulunuyor.

Kaynak: AA
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