KEİPA Türk Grubu Başkanı Dönmez'den enerji piyasalarındaki hareketliliğe ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM KEİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, enerji fiyatlarındaki artışın savaş ve istikrarsızlık kaynaklı suni bir durum olduğunu belirterek, bunun küresel ekonomiye ağır maliyetler getirdiğini vurguladı.

TBMM Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, dünyadaki petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Bu yüksek ivmeli hareket savaşın, istikrarsızlığın ve güvensizliğin oluşturduğu suni ama yıkıcı bir sıçramadır." ifadesini kullandı.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin etrafındaki savaşın şiddetiyle, enerji piyasalarında yaşanan depremin sarsıntılarını tüm dünyanın hissettiğini belirtti.

Fatih Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece Şubat 2026'dan Mart 2026'ya petrolün varil fiyatının yüzde 40 artarak 71 dolardan yaklaşık 100 dolara yükselmesi tesadüfi bir piyasa hareketi değildir. Benzer şekilde, doğal gaz fiyatlarında da çarpıcı bir artış yaşanmış, Avrupa gazı yaklaşık olarak 40 dolar/MWh'den 65 dolar/MWh'ye yükselmiştir."

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yüksek ivmeli hareketin, "istikrarsızlığın ve güvensizliğin oluşturduğu suni ama yıkıcı bir sıçrama" olduğunu ifade eden Dönmez, bu sıçramanın küresel ekonomiye ağır maliyeti bulunduğunu kaydetti.

KEİPA Türk Grubu Başkanı Dönmez, şöyle devam etti:

"Günlük yaklaşık 6 milyar dolar düzeyinde bir yük, dünya genelindeki ekonomik büyüme ve istikrarı tehdit etmektedir. Temennimiz odur ki silahların sustuğu ve barışın yeniden güç kazandığı bir iklim en kısa sürede hakim olsun."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
