Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonda birçok silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi.