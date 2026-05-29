Haberler

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington'da bir araya gelerek ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Dar'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Pakistan-ABD ilişkilerinin son bir yıldaki olumlu seyri değerlendirildi. Görüşmede karşılıklı çıkarları ilgilendiren çeşitli başlıkların yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, kültürel iş birliği ve terörle mücadele ile güvenlik alanlarında ortaklığın artırılması konularında mutabakata varıldı. Tarafların, uzun süredir devam eden ortaklıklarını yeniden teyit ederek Pakistan-ABD ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ın değişen bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonu ve barışa bağlılığının yanı sıra ABD-İran ateşkesine verdiği destek nedeniyle takdirlerini ilettiği kaydedildi. Dar ayrıca, Pakistan'ın dost ülkelerin desteğiyle bölgede ve ötesinde barış ve istikrar için yürüttüğü çabaların olumlu sonuçlar vereceğine inandığını ifade etti.

Açıklamada, Rubio'nun da Pakistan'ın diplomatik arabuluculuk çabalarını takdir ettiği, ayrıca Pakistan yönetimi ile ABD hükümeti arasındaki yakın temas ve koordinasyonu övdüğü kaydedildi.

Öte yandan, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine veya Tahran ile Washington'un üzerinde uzlaşmaya varması beklenen muhtemel mutabakat zaptına ilişkin herhangi bir detay verilmedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor

Eski futbolcu hobi olarak başladı, şimdi 11 dekar arazide üretiyor
Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza! Koca bir aile dağıldı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar

Aralarındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar