CHP Genel Başkanı Özel: 'Türkiye'de Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde çok kritik bir süreç yaşandı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde baş başa görüşen ikili, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi. Özel, ABD/İsrail ve İran savaşına değinerek, savaşın kazananı olmadığını belirtti ve bu savaşın dünya ekonomisini ciddi oranda etkilediğini ifade etti. Ayrıca Özel, İYİ Parti ziyaretinde dile getirdiği erken seçim veya ara seçim teklifini de yineledi.

"CAO görev almış arkadaşlarımızın İran'da yaşananlarla ilgili yapmış oldukları çalışma var"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) görev alan 11 ekonomistin özellikle İran'da yaşanan savaştan ötürü petrol fiyatlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını belirten Özel, "Başbakanımıza öncelikle İran'da yaşananlarla ilgili ki zaten zaman zaman telefon görüşmeleriyle, bazen kendisinin liderlik ettiği uluslararası topluma çağrı yapan yaklaşımlarla meseleyi birlikte sürekli gündemimizde tutuyoruz. İlk günlerde yapılan hava saldırısında hayatını kaybeden kız çocuklarıyla ilgili kendisinin liderliğinde başlatılan imza kampanyasında birlikte çalışmıştık. Oradan başlayarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem bu konudaki düşüncelerini, yaklaşımlarını, Sayın Başbakan'ın kıymetli analizlerini, değerlendirmelerini karşılıklı ifade etme ve dinleme fırsatı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi var. Merkez Yönetim Kurulumuzda ve CAO'da görev almış olan 11 ekonomist arkadaşımızın İran'da yaşananlarla özellikle de petrol fiyatlarında artışın tetiklediği, enerji maliyetlerine yönelik olarak yapmış oldukları çalışma var. Hem kırılgan grupları nasıl koruyacağımızı, hem de Türkiye'nin kalkınmasına sekte vurabilecek olan bu olağandışı duruma karşı nasıl tedbirler alınması gerektiğini öneren bir acil eylem planımız vardı. Bu konudaki çalışmamızı kendilerine arz ettik" diye konuştu.

Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasından geçtiğini ifade eden Özel, "Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde de daha doğrusu hangi genel başkanla konuşacak olursak olalım, konu Siyasi Ahlak- Siyasi Etik Yasası, siyasetin finansmanı noktasına gelince, Sayın Başbakanı anmadan bahsi açmıyoruz. Çünkü Türkiye'de, Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde çok kritik bir süreç yaşandı. O günlerde Türkiye'nin serbest dolaşımını, vizesiz Avrupa'yı mümkün kılacak birtakım çalışmalar yürütülüyordu. Zaten orada Türkiye'nin önündeki ajandadaki 4 eksikten biri Siyasi Ahlak Yasası'ydı. Kendisi orada son derece kararlı bir tutum gösterdi. Avrupa'nın beklentilerinin yanında bunun Türkiye'deki siyasetin ve tüm siyasetçilerin kendilerini seçen milletimize karşı bir borcu, bir sorumluluğu olduğunu söyledi. Çok kararlılıkla bu konuda bir çalışmayı yürüttü. O gün biz Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki farklı görüş ayrılıklarına karşı kendisinin ve ekibinin kararlı duruşunu hep birlikte izledik, bütün Türkiye izledik" ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu'ndan erken seçim veya ara seçime destek

Davutoğlu ise, erken seçim veya ara seçimin gerektiğini, bu konuda muhalefet partilerinin tekliflerine açık olduklarını ve destekleyeceklerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı