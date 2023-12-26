CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Artık hiçbir evladımız şehit olmasın diye ortaklaşmayacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Artık hiçbir evladımız şehit olmasın diye, kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye, anneler gözyaşı dökmesin diye sizin istediğiniz A4'ler üzerinde imzalar koyup, iktidarın peşinden koşturup, terör belasını bu topraklardan silmek yerine bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmadık. Bundan sonra da ortaklaşmayacağız" dedi.

Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri ve mensuplarının her zaman arkasında olduklarını söyledi. Özel, birlik, beraberlik, dayanışma duygularını ifade ettiklerini söyleyerek, "Birileri de bir yandan kendi sorumluluklarını örtmek, birilerini kendi sorumluluklarına ortak etmek ve süreci kendileri açısından hasarsız atlatmanın hesap kitabı içerisine girdiler. 12 askerimizin nasıl şehit olduğunu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki askerimizin durumunun milletimize anlatılmasını, Cumhurbaşkanı ya da Milli Savunma Bakanı eliyle hem halkın huzuruna çıkıp, bir şeyler söylenmesini hem de parti gruplarının bilgilendirilmesini talep ettik. Çünkü bölgeden çok çelişkili haberler geliyordu. 12 vatan evladı hayatını kaybetmiş, 12 fakir ev gördük. Birileri diyor ki, 'yıkılacak evlerde oturanlar, bu ülkenin yıkılmasına engel oluyor.' Gerçekten doğruydu. Ama böyle cafcaflı cümleler kurarak, Twitter'da bunları paylaşarak olmayacaktı. Hepimiz bir şey hissediyorduk. Öncelikle 'milli yas ilan edilsin' dedik. '3 gün boyunca bayraklar yarıya indirilsin, eğlenceler iptal edilsin ve bu ülke bu acıda ortaklaşsın' dedik. Bu daha önce yapıldı ama hiç oralı olmadılar. Daha önce bu yetkiyi Suudi Arabistan Kralı öldüğünde 3 gün süreyle kullanmışlardı. Onlar, Suudi Arabistan Kralı ölünce bu ülkede milli yas ilan edilmesi gerektiğini düşünüyor; ama bu milletin 12 evladı hayatını kaybettiğinde burada milli yas ilan edecek bir şey görmüyorlar. İşte böyle bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.

'ONLARDAN KORKMUYORUZ'

Özel, ortak bildiriye imza atmadıkları için yapılan eleştirilere değinerek, "Milli yas ilan edilmeden, bu Meclis bilgilendirilmeden sizin sorumluluğunuza ortak olacak hiçbir imzayı atmayacağız. Artık hiçbir evladımız şehit olmasın diye, kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye, anneler gözyaşı dökmesin diye sizin istediğiniz A4'ler üzerinde imzalar koyup, iktidarın peşinden koşturup, terör belasını bu topraklardan silmek yerine bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmadık. Bundan sonra da ortaklaşmayacağız. Göğüs göğse mücadele edeceğiz. Nelerle muhatabız biliyoruz, onlardan korkmuyoruz. Öyle ne ezbere iktidar var ne de bundan sonra ezbere muhalefet var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bundan önce hesaba katmayanlar, bundan sonra o kirli hesaplarını 2 kere düşünerek yapsınlar" diye konuştu.

1984'ten beri ortak imza attıkları bildirileri hatırlatan Özel, "2012'de 16 şehit vardı. 'Meclis toplansın' dediğimizde AK Parti sözcüsü, 'Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz' dedi. Suudi Kralı'na yas ilan edip, Mehmetçiğe yas ilan etmeyenlerin peşine takılacak bir CHP yoktur, olmayacaktır. İktidar demokratik değilse, gücünü mutlaklaştırıp, her geçen gün demokrasiden uzaklaşıp, faşizme kayıyorsa iktidara 'Sen niye böyle yapıyorsun' denmez. Mikroba 'Neden hastalık yapıyorsun' denmez. O ülkede iktidar değil; muhalefet sorgulanır, sorumluluğumuzun farkındayım" dedi.

'İKİ BİLDİRİNİN OKUNDUĞU DAKİKA AYNIDIR'

CHP'nin tepkiler üzerine kendi bildirisini hazırladığı iddiasının yalan olduğunu söyleyen Özel, şöyle konuştu: "Ömer Çelik, bu yalanı atıyor. 'Bildiriyi gönderin, bakalım' bile demedik. Meclis tutanaklarını açın; bu bildiri okunduğu dakika Ali Mahir Başarır, söz alıp, bizim bildirimizi satır satır okudu. 4 partinin bildirisinin okunduğu dakika ile CHP'nin bildirisinin okunduğu dakika aynıdır. İçerik olarak bizim bildirimiz, çok daha ciddidir. Onların bildirisi terörü kınarken, bizim bildirimiz terörü lanetlemektedir. Bizim bildirimiz, şehit ailelerine sahip çıkmaktadır. Yaptıkları dezenformasyon, ezberleri bozulmuştur."

'BEDAVAYA SİYASET YOK'

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'nin bildirisinde PKK ifadesi olmadığı eleştirisine, 6 askerin şehit olduğu saldırının ardından sosyal medyada 'PKK' ifadesini kullanarak yaptığı taziye açıklaması ile aynı saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya mesajını göstererek cevap verdi. Özel, "Sayın Bahçeli, dedin ya 'PKK'nın adını anmaz onlar, hain onlar.' PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan işte Recep Tayyip Erdoğan'ın tweet'i. Öyle bedava siyaset yok artık. Hain arıyorsan, burada" diye konuştu.

'CEVAP İSTEMEK SUÇ DEĞİL'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Meclis'i bilgilendirmeye davet eden Özel, "20 aydır operasyon yapılıyor, şehit geldikçe hatırlanıyor oradaki askerler. Bu operasyonun amacı ne, hedefi ne, hedefe ulaştı mı? Ulaştıysa niye oradayız? Ulaşmadıysa neden ulaşmadı? Saldırıya uğrayan üs bölgelerinde terörist taarruzları, mevsimsel şartlara karşı yeterli korumaya alınmadığı için mi başarılı oluyor? Uygun şekilde tahkimat yok mu? Bu şartlarda koruyamıyorsak, başka tedbirler alınması gerekmiyor mu? İHA'ların meteorolojik şartlarda uçamadığı anlarda gözetleme zafiyetlerine ilave tedbirler alınıyor mu alınmıyorsa niye alınmıyor, eldeki kabiliyetler nelerdir? Özellikle altın saat olarak tabir edilen süre içinde sağlık desteği ve tıbbi tedavi için imkan ve kabiliyetler yeterli mi? Harp cerrahisi ve askeri hastane mantığıyla müdahale etmek gerekirken 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastaneler ve ortaya çıkan zafiyet, bu ölümlerde ne kadar paya sahip? Son dönemde yoğunluğu artan terörist saldırılarda 3'üncü ülke veya grupların istihbarat ve destekleri var mı? Bunlara cevap istemek suç değil" diye konuştu.

'MUHALEFET ANCAK MİLLET İÇİN YAPILIR'

Bahçeli'nin bütçe görüşmelerinde DEM Parti ve CHP'yi dinlememe kararına da değinen Özel, şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli, HDP'yi, CHP'yi dinlemedi; ama HÜDA PAR'ı dinledi. HÜDA PAR'ın genel başkanı konuşması sırasında, mikrofon kapandı diye açılınca elinde hilafet yeşili kartıyla şunları okudu; 'Olumlu olumsuz yönleriyle eyalet yöntemleri serbestçe tartışabilmelidir.' Bunların olumlu, olumsuz yönleri varmış. Bunların olumsuz yönlerini bana düşse sayarım. Bunlar ittifak ortağı değil mi? Recep Tayyip Erdoğan federasyonun, özerkliğin, eyaletlere bölünmenin olumsuz yanlarını saysın. Rabia yapsın; 'tek millet, tek vatan, tek bayrak' diye saysın. Bunları sayınca tek vatan, tek millet, tek bayrak olmaz. Bunlar, olumsuz yönleri. Peki, olumlu yönlerini kim sayacak? Hadi bakalım Devlet Bahçeli, ağzını aç da konuş bakalım bu sistemin olumlu yönlerini de sen anlat ittifak ortağına. Sayın Devlet Bahçeli iktidar ortağınızın söylemi ile söyleyeyim; kimler kimlerle beraber. Herkes bilsin ki bu iktidar, devlet değildir. Devletin kanatları iktidarı korumak için değil; halkı korumak içindir. Parti devleti olmaz, devlet de partinin olamaz. Ama muhalefet de ne devlet için ne iktidarı arkalamak için değil; ancak ve ancak millet için, halk için yapılır."