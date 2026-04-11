Özgür Özel: İktidarımızda sadece bir avuç çete mensubu hesap verecek

CHP Lideri Özgür Özel, Nevşehir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Milli İrade Caddesi'ndeki mitingde çevre illerin CHP milletvekilleri de yer aldı. Burada kalabalığa seslenen Özgür Özel, "Nevşehir'e yılda 4,5 milyon turist geliyor. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'nin dört bir yanında geliyor. Ama, ortalama 2 gün kalıyorlar. Şehre katkıları çok az. Bu turistleri burada tutmanın burada konaklama sürelerini uzatmanın ve turistin bu kente katkı sağlamasının yollarını muhakkak bulmak gerekiyor. Maalesef bir Alan Başkanlığı kurdular. Herkes kızıyor. Öyle bir iş ki; küçük esnafı, küçük pansiyonları bitirdiler. Bir yere ruhsat almak gerektiğinde Türkiye'nin dev firmaları işlerini takip edip izinlerini alıyorlar. Her türlü işi hızla hallediyorlar. Ama, buranın kendi esnafına gelince burnundan getiriyorlar. Küçük işletmelerinin tamamını zorluyorlar. Nevşehir'in insanını değil İstanbul'daki büyük şirketlere, ya da yabancı yatırımcılara parayı kazandıran buraya bir faydası olmayan bir düzen kurdular. Kapadokya'ya gelen turistin verdiği vergide bu şehirde kalacak. Bu şehir hak ettiğini fazlasıyla alacak söz veriyoruz" diye konuştu.

'ÜLKE KENDİN İÇİN DEĞİL MİLLETİ GEÇİNDİRMEK İÇİN YÖNETİLİR'

Seçim olacakmış gibi çalıştıklarını da söyleyen Özel, "Milletin arasında olmaya, sanki seçim varmış gibi sizin içinizde olmaya devam ediyoruz. Erken seçim istiyoruz. Erken seçim için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama, bir yandan da Nevşehir'de 7 Haziran'da bir seçim var. Ürgüp'ün Mustafapaşa beldesinde seçim olacak. Orada akrabalarım var. Hepsi oy kullanacaklar. Pırıl pırıl bir adayımız var. İktidar, Nevşehir'in ve Türkiye'nin sorunlarını çözmekten aciz. Bu işleri artık bir kenara bıraktılar. Ağır bir ekonomik krizin ortasındayız. 3 ayda yüzde 10'u geçen bir enflasyon var. Emeklimize, memurumuza zam verirken, planladıkları işin yarısında bir yıl boyunca olacak enflasyonu senenin yarısında hayata geçirmiş olacaklar. Bu da bir o kadar fakirleşmek demek. Hayat pahalılığı durmuyor. Bu sene ilk kez asgari ücret açıklandığında açlık sınırın altındaydı. Emekli maaşlarına, memur maaşlarına hem de asgari ücrete ara zam yapılması gereklidir. Ülke, kendin için değil milleti geçindirmek için yönetilir" ifadelerini kullandı.

'ÜSTÜNDE TEPİNDİKLERİ LAFLARIN HEPSİ YALAN ÇIKTI'

"Ekrem Başkanı içerde tutmanın, CHP'li belediyelere saldırmanın ve yapılacak bir seçimde bizden korkmanın maliyetini vatandaşa ödetiyorsunuz" diyen Özgür Özel, "Tutuksuz yargılamaya geçin, Ekrem Başkanı ve arkadaşlarını serbest bırakın. Türkiye'yi de bu kötü yönetiminin sonucu borçtan, kötü yönetiminin sonucu yoksulluktan, kötü yönetimin sonucu işsizlikten kurtarın. ya bunu yapacaksınız ya da bu millet ilk sandıkta sizi perişan edecek. Sizi sandığa gömecek. Gelin canlı yayında yayınlamayı kabul edin. O gün savcı öyle şeyler söylüyordu ki; dünya kadar iftiraları ediyordu. Devlet Bey 'Madem istiyorlar canlı yayın olsun, millet ne var ne yok görsün' dedi. 10 ay bekledik. İddianame çıktı. Üstünde tepindikleri lafların hepsi yalan çıktı. Hiçbiri iddianamede yer almadı. 560 milyon yolsuzluk dediler. 560 kuruş bile yok" dedi.

'HUKUKU KATLETTİ'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in memleketinde olduklarını belirten Özel, "Bizi kendisi yenemeyeceğini anlayan; gençlik kollarına, kadın kollarına güvenmeyen birisi, bir hemşehrinizi tuttu Adalet Bakanı olarak atadı. Yuhalamayın ağrına gidiyormuş. Önce, ne kadar siyasi dava varsa, Anayasa Mahkemesi'nin oy birliği ile bozduğu, 'hak ihlali var' dediği kararların altında imzası olan, sonra bakan yardımcılığı gibi siyasi bir göreve gelen birini İstanbul'da bu operasyonu, bu darbeyi bir tek o yapar, 'emir kulu' diye 'Erdoğan ne derse yapıyor ne hukuk tanıyor ne de kimsenin gözünün yaşına bakıyor' diye İstanbul'a başsavcı yaptılar. Gitti, orada hukuku katletti. Döndü, geldi dokunulmazlık için bakanlık istedi. Bakan oldu. Bir de gelmiş Nevşehirli olduğunu hatırlamış ve buralarda dolaşmış. 'meydanlarda adım geçiyor. Meydanlar yuhalıyor' diyor. Allah kimseyi kendi memleketinde bu hale düşürmesin. Nevşehir'den Akın Gürlek'in babasının ellerini öpe öpe söylüyorum. Artık aile ile uğraşmayı bırakın. Aile ile uğraşan, eş ile uğraşan, çocukla uğraşan, babaları kahredenlere yazıklar olsun" diye konuştu.

'DARBECİLER HALKA HESAP VERECEK'

İktidar olduklarında vatandaş ile uğraşmayacaklarının sözünü verdiğini de belirten Özgür Özel şöyle konuştu:

"Seçim gelecek, iktidar olacağız. Biz iktidar olduk diye kimseye bize bu yaptıklarını yapmayacağız. AK Parti'linin de MHP'linin de yüreği rahat olsun. 'Biz AK Parti'yi seçtik. Onlar CHP'ye zulmetti. Şimdi, CHP gelirse bize zulmedecekler' diye düşünmesinler. Biz, temiz kalpli, inançlı ve vicdanlı, yürekli insanlarız. Bizden kimseye kötülük gelmedi, gelmeyecek. Bizim iktidarımızda sadece ve sadece bu kötülükleri yapan bir avuç çete mensubu hesap verecek. Türkiye'ye ve Nevşehir'e huzur gelecek. Söz veriyorum. Gün gelecek devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek. Milletle uğraşmayacağız. Az önce kimden bahsettiğimi duyunca ona hem kızdınız hem de moraliniz bozuldu. Hiç üzülmeyin. Biz, Nevşehir'i güzellikleri ile biliyoruz. Darbecileri ile değil. Ayıptır söylemesi Kenan Evren de benim hemşehrim. Oluyor bazen böyle. Ama, biz Manisa'yı Kenan Evren ile değil, ta Fatih Sultan Mehmet'ten başlayıp bugüne kadar bu millete hizmet eden güzel insanları ile hatırlıyoruz. Nevşehir'i çok seviyoruz. Bu seçim iki parti arasında olmayacak. Bu seçim demokrasi isteyenler ile tek adam rejimi sürsün diyenler arasında olacak. Bu seçim bir otokrat ile Türkiye'nin tüm demokratları arasında olacak. Bu seçim Erdoğan ile Türkiye ittifakı arasında olacak."

