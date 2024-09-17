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Özgür Özel: 'İktidara Daha Yakınız, Hayatınızı Kolaylaştıracağız'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avşa Adası'nda vatandaşlara hitap ederek, AK Parti'nin yarattığı sorunları eleştirdi ve CHP iktidarında hayat standartlarının yükseleceğini, enflasyonun düşeceğini söyledi. Özel, yakında seçimlerin olacağını ve CHP'nin iktidara geleceğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İyi, adil, temiz yönetildiğimizde bu ülkede de fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağız. Hesabı değil, hayatı kolaylaştıracağız. O yüzden bundan sonra iktidara dünden bir gün daha yakınız. Yarın daha yakın olacağız." dedi.

Avşa Adası'ndaki Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Özel, bölgeye dair bütün sorunları öğrendiğini, sorunların düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi.

Özel, ada halkının sesini bütün Türkiye'ye duyuracaklarını belirterek, "Ancak ümidim var mı? Belki birkaç iyileşme olur ama Ak Parti, böyle az kişinin olduğu ve AK Parti yandaşının, menfaatinin olmadığı konularda birazcık muhafazakardır. Bunlar muhafazakar ya bunlar, bildiğin muhafazakar değil. Eğer yandaşı varsa, birilerine menfaat sağlıyorsa oralarda son derece devrimci olurlar. Vatandaşın hizmet almasına geldi mi birden muhafazakar olurlar. Dediklerimi yapmazlarsa yapacak iş belli; Halep oradaysa arşın burada. Seneye kasımda erken seçim sandığı gelecek ve iktidar değişecek." diye konuştu.

Türkiye'de insanların en iyisini hak ettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin yarattığı enflasyona, hayat pahalılığına, işsizliğe mahkum değiliz. Artık 31 Mart günü nasıl girdiğimiz ilk seçimlerde, söz verdiğimiz gibi yerel seçimleri kazandıysak bundan sonra da gireceğimiz ilk genel seçimlerde partinin kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart akşamı olduğu gibi, şu anda burada görüldüğü gibi, anketlerde olduğu gibi yapılacak ilk seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. O gün iktidar değiştiğinde artık aynı burada olduğu gibi mafyanın dönemi bitecek, halkın dönemi başlayacak.

Mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp dönüp İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan yine sizlersiniz, size güveniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bundan sonra hepinizin yüzünü güldüreceğiz."

Özel, CHP iktidarında muasır medeniyetler seviyesini yakalayacaklarını, gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İyi, adil, temiz yönetildiğimizde bu ülkede de fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağız. Hesabı değil, hayatı kolaylaştıracağız. O yüzden bundan sonra iktidara dünden bir gün daha yakınız. Yarın daha yakın olacağız. Hepiniz hem adada hem başka yerlerden gelenler orada büyük bir mücadelenin parçası olunuz. Partiye üye olun, sahip çıkın, ülkeye sahip çıkın. Hep beraber kazanacağız, hep beraber başaracağız."

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Politika

Yerel Haberler Avşa Adası Özgür Özel AK Parti Politika Ekonomi

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