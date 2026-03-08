Haberler

Özgür Özel: İktidarımızda esnafın da emeklinin de yüzü gülecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de yaptığı açıklamada, iktidara geldiklerinde emekliler ve esnaf için refah sağlayacaklarını belirtti. Çiftçilerin ve çalışanların durumunu iyileştirerek esnafın sorunlarını ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara geldiklerinde esnafın ve emeklinin de yüzünün güleceğini ifade ederek, "Emeklinin yüzü gülerse, emekçinin yüzü gülerse, çalışanın cebi para görürse, çiftçide para olursa esnafın hiçbir derdi kalmayacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'yi makamında ziyaret eden Özel'i belediye önünde CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya karşıladı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'den ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Özel, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı emekli maaşları üzerinden eleştirerek, iktidar olduklarını esnafın da emeklinin de yüzünü güldüreceklerini söyledi. Özel, "Bu iktidar emeklinin, çalışanın canını çıkarmıştır. Bundan sonra emekliden ve emekçiden yana olan bir iktidar gelecek, bu sıkıntıların tamamı kalkacaktır. Nasıl Habil Başkan sayıyoruz 10 iş yaptıysa, 6 tanesi kırsal mahallelere yapılmış, çiftçiye yapılmış. Çiftçinin yüzünü güldürecek bir iktidar gelecektir, esnaf hiç merak etmesin. Emeklinin yüzü gülerse, emekçinin yüzü gülerse, çalışanın cebi para görürse, çiftçide para olursa esnafın hiçbir derdi kalmayacaktır. İnşallah hepinizin birden yüzünün güleceği, çok daha güzel günlerin yaşanacağı bir Sivrihisar'da görüşeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı

Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken yakalandı
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor, tek bir amaç var

İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor