Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısı yaptığı firmalar arasında yer alan Espresso Lab ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Özel, "Espresso'ya ben yapmadım ki Varank yaptı. Sahipleri diyor ki ne zaman Varank geldi burada kahve içti. Ondan sonra bunlar oldu. Bizim listemizde Espresso Lab yoktu. Bizim boykotumuz sınırlıydı." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısı yaptığı firmalar arasında yer alan Espresso Lab ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Özel, "Espresso'ya ben yapmadım ki Varank yaptı. Sahipleri diyor ki ne zaman Varank geldi burada kahve içti. Ondan sonra bunlar oldu. Bizim listemizde Espresso Lab yoktu. Bizim boykotumuz sınırlıydı." dedi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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