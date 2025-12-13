Özgür Özel: Artık kale siyaseti bitmiştir; Kayseri, milletin kalesidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Kayseri'de kolay kolay dolmayacak bir meydandayız. 'Cumhuriyet Halk Partisi o meydanı dolduramaz. Bu kara kışta bu iş olmaz' dediler. ' Kayseri, AK Parti'nin kalesidir' dediler. Bunu diyenler bu meydanı görsünler. Artık kale siyaseti bitmiştir. Kayseri, kimsenin kalesi değildir. Kayseri, milletin kalesidir. Biz buraya bir siyasi miting yapmaya değil, Kayseri'nin vicdanına sığınmaya geldik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinglerinin 75'incisini düzenlemek için Kayseri'ye geldi. Özel, ilk olarak Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden 9'unun görev yaptığı Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu. CHP Lideri Özel, ardından da Cumhuriyet Meydanı'na gelip vatandaşlara seslendi.

Kayseri'de coşkulu kalabalığın olduğunu söyleyen Özgür Özel, "Aralık ayının ortasındayız, Kayseri'de kolay kolay dolmayacak bir meydandayız. Dediler ki; 'Cumhuriyet Halk Partisi, o meydanı dolduramaz. Bu kara kışta bu iş olmaz' dediler. 'Kayseri, AK Parti'nin kalesidir' dediler. Bunu diyenler, bu meydanı görsünler. Artık kale siyaseti bitmiştir. Kayseri, kimsenin kalesi değildir. Kayseri, milletin kalesidir. Biz buraya bir siyasi miting yapmaya değil, Kayseri'nin vicdanına sığınmaya, hak, hukuk, adalet demeye geldik. Hem seçildikleri halde, bu milletin helal oyları ile sandıktan çıktıkları halde, bugün zindanlarda tutulan, onları seçen 27 milyon insanın iradesinin de hapsedildiği, yıllarca çalışıp emek verip emekli olup perişan edilenlerin, emeği sömürenlerin, milletin efendisiyken kredi faizi altında ezilen çiftçilerin, millet bu haldeyken perişan olan esnafın da sesini duyurmaya, miting yapmaya değil, bu meydana eylem yapmaya geldik" diye konuştu.

'MECLİS BUNDAN SONRA SOKAKTADIR'

Bütçe görüşmelerine de değinen Özel, "Bütçe görüşmelerinde ilk gün ben de oradaydım. İlk günden 2,7 trilyon açık veren 16 bin 800 lira sefalet maaşı veren, emekliyi görmeyen, 22 bin lira asgari ücretle açlık sınırının altında emekçiyi ezen, onun sesini duymayan, ne çiftçiyi ne esnafı ne de gençleri görmeyen, duymayan bir bütçe getirmişler. Milletin bütçe hakkını elinden alıp bir avuç zengine bütçe yapmaya, onların vergilerin affetmeye, onlara teşvik vermeye ama milleti görmemeye and içmiş bir bütçe var. O gün dedim ki; 'Eğer bu bütçe böyleyse, milleti görmüyorsa, sokağı duymuyorsa, insanların beklentilerini karşılamıyorsa yani millet Meclis'te değilse, Meclis bundan sonra sokaktadır, meydandadır.' İşte, bugün bu meydan Meclis'tir. Milletin Meclis'i bu meydandır. Milletin sesi buradan yükselecek. Millet hakkını bu meydanlarda söke söke alacaktır" ifadelerini kullandı.

'KAYSERİ'NİN BAĞRINDAYIM'

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Parkenin altından 2 milyon avro çıktı, dediler. İddianamede yok. Arkadaşlarımızın adını vererek 'gizli toplantılar var video kayıtları var, çanta çanta para var' dediler video da yalan çıktı, haber de yalan çıktı. 'Çantalarda para taşıdı' dediler, iddianamede o çantalardan jammer çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun lüks arabaları dediler, MHP'li başka bir vekilin çıktı. Yaz boyunca bu kadar yalandan hiçbiri ispatlanmıyorsa bu kul hakkı değil de nedir? Bu kadar iftira sadece Cumhurbaşkanı adaylığına engel olmak içinse bu kul hakkı yemek değil de nedir? Sadece bir seçim için bu kadar haksızlık, bu kadar iftira yapılır mı? Ama, buradan bir kez daha söylüyorum. '1 aya ihtiyaç var, 1 ay sonra insan içine çıkamayacaklar' demişlerdi. İşte buradayım. Dolmaz denen meydanı doldurdum. İnsan içindeyim, Kayseri'nin bağrındayım. Kayserililerin yüzüne bakıyorum. Diyorum ki, 'Ben senin gözünün içine bakarak söylüyorum ve diyorum ki biz arkadaşlarımıza ve Cumhurbaşkanı adayımıza, Ekrem Başkanımıza güveniyoruz. Siz de savcılarına güveniyorsanız duruşmayı canlı verelim' Hodri meydan."