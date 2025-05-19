Özgür Özel, 19 Mayıs Bayramı'nda Eski CHP Liderleriyle Görüştü

Özgür Özel, 19 Mayıs Bayramı'nda Eski CHP Liderleriyle Görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve önceki genel başkanları arayarak bayramlarını kutladı. Özel, ayrıca onları İstanbul'da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP'nin önceki genel başkanları ile telefonda görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre; Özgür Özel, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı. Özel, Sezer ve eski CHP genel başkanlarını 21-25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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