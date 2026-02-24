Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddiasına ilişkin, "Gün gelecek, CHP'de bir 'Balyoz Operasyonu' olacak. Alacağız elimize balyozu otobanlardaki bütün gişeleri kıracağız. Almanya'da otobanda gişe mi var? Dışarıdan geçene var. Milletin köprüsü millete bedava olacak." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenledikleri mitinglerin 91'incisini Kocaeli'nde gerçekleştirdiklerini anımsattı.

İstanbul'un 39 ilçesinde de miting yaptıklarını anlatan Özel, "Tarih bu mücadeleyi yazacak. İlçe mitinglerini tamamladık, yarın akşam Bakırköy'deki bölge mitingi ile devam ediyoruz. 'Üç, iki, bir' diye bölgeleri sayıp 18 Mart akşamı da hep birlikte o tarihi gecede İstanbul'da ayakta olacağız." diye konuştu.

Şubatın son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını ifade eden Özel, "Bu hafta, Türkiye'nin Avrupa'nın en adaletsiz vergi düzeni olan ülkesi olmasından dolayı kutlanacak değil utanılacak bir haftaya dönüştü." dedi.

Vergi sistemini eleştirerek, her 100 liranın yaklaşık 63 lirasının dolaylı vergilere gittiğini, vergi sisteminde büyük bir adaletsizlik olduğunu savunan Özel, "İşçiden, emekliden, emekçiden, memurdan, çiftçiden alınan vergilerin toplamı yüzde 62, kazanandan ve kar edenden alınan vergilerin oranı yüzde 11. Böyle bir adaletsizliğin içindeyiz. Türkiye'de ayrıca Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınıyor. Tırnak makasında, mutfak tüpünde, doğal gazda, olmazsa olmaz, herkesin ihtiyaç duyduğu her şeyde ÖTV var ama elmasta ve pırlantada yok." değerlendirmesini yaptı.

Özel, vergiler konusunda farkındalığının yaratılması ve artan vergilerle ilgili hesabın sorulması gerektiğini savundu.

"O para bana, CHP'ye, Türkiye İttifakı'na lazım"

İstanbul'daki iki boğaz köprüsü ile bazı otoyolların özelleştirileceğini ileri süren Özel, "Bugünkü geçiş paraları ile 600 milyon dolar olan bu köprüleri Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı özelleştirmeye niyetli ve niyet ettikleri para 3 milyar dolar yani 5 yıllık kirasıyla 25 yıllık gelirini satacaklar. Üç senelik parayı peşin almak için 25 senelik kazancı bırakıyorlar." iddiasında bulundu.

Köprüler ve otoyolların özelleştirilmesi için iktidarın fiyat araştırması yaptığını öne süren Özel, uygun teklife ulaşılması halinde özelleştirmelerin yapılacağını söyledi.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"25 yıl boyunca gelecek paradan hepimiz mahrum kalacağız. O para bana, CHP'ye, Türkiye İttifakı'na lazım. Cumhuriyet iktidarlarında biz o parayla en düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız, sonra 1,5 asgari ücret yapacağız. Biz o parayla asgari ücreti yükselteceğiz. Küçük esnafa, KOBİ'ye, sanayiciye sosyal güvenlik destekleme primi vereceğiz, kanunda 5 yazarken 1 verdiğiniz çiftçiye hakkı olan 5 desteklemeyi ödeyeceğiz. Öğrenciye ilk telefonunda, ilk bilgisayarında 'vergi yok kardeşim, bu telefon sana 50 bin lira' diyeceğiz."

Özel, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine devam edilecek Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de eleştirerek, düzenlemeyle milli parkların 49 ve 99 yıllığına kiralanacağını iddia etti.

"AK Parti iktidarının gidici olduğunu" savunan Özel, "Bunlar istedikleri kadar satsınlar. Millet bunları gönderip CHP'yi, Türkiye İttifakı'nı getirdiğinde şimdi ağzı sulananlara söylüyorum, 99 yıllığına o Abant Gölü'nü sizde tutmayız. Çatır çatır geri alacağız. Hepsini geri alacağız." dedi."

Köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddiasına ilişkin Özel "Gün gelecek, CHP'de bir 'Balyoz Operasyonu' olacak. Alacağız elimize balyozu otobanlardaki bütün gişeleri kıracağız. Almanya'da otobanda gişe mi var? Dışarıdan geçene var. Milletin köprüsü millete bedava olacak. O gün gelince biz kıracağız o gişeleri." diye konuştu.

Özel, Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin özelleştirilmesinin ardından yaşanan sorunlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

(Sürecek)