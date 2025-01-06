Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor

Organize Tarım Bölgelerine Hız Verilecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, organize tarım bölgelerinin yatırım süreçlerine hız vereceklerini ve 2024 yılında bu bölgelerin kurulumu için çalışmaların artırılacağını açıkladı. Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençlik Buluşması ve Valilik ziyareti sırasında konuşan Bağcı, 61 organize tarım bölgesinin 43'ünün idari oluşum sürecinin tamamlandığını ve sera adaları ile sanayi adaları kurulacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, "Bu yıl organize tarım bölgelerine daha fazla hız vereceğiz ve bunların yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacağız." dedi.

Bağcı, ilk olarak AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının Atlı Spor Kulübü'nde düzenlediği Gençlik Buluşması'na katıldı.

Daha sonra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret eden Bağcı, burada yaptığı açıklamada, 2024 yılında organize tarım bölgeleri kurulum sürecini hızlandırdıklarını belirtti.

Bakanlığın en önemli projelerinden olan organize tarım bölgelerinin yatırım sürecini geçen yıldan itibaren hızlandırdıklarını anlatan Bağcı, şunları kaydetti:

"61 organize tarım bölgesinin 43'ünün idari oluşum sürecini tamamladık. Yani tüzel kişilik kazandırdık. 14 organize tarım bölgesinin ise altyapı sürecini bitirdik. Bu yıl organize tarım bölgelerine daha fazla hız vereceğiz ve bunların yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacağız. Bakanlığın ve Valiliğin katkılarıyla idari oluşum sürecini tamamlamış olduk. Burada 2 adamız olacak. Birincisi sanayi adaları, ikincisi sera adaları. Sera adalarında fide, meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek. Sanayi adalarında ise paketleme ve depolama alanlarının yanı sıra eğitim ve araştırma alanları, biyokütle tesisi, GES ve atık yönetimi alanı yer alacaktır."

Jeotermal ısıtmalı, topraksız serada yıllık 100 bin ton domates üretimi hedefleniyor

Vali Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'ın coğrafi özellikleri, stratejik konumu ve doğal kaynaklarıyla ülkenin önemli bir merkezi olduğunu bildirdi.

Kentin tarih boyunca sadece kültürel ve ekonomik değil, tarımsal üretimde de kritik rol üstlendiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Jeotermal kaynaklar açısından sahip olduğumuz potansiyel ise bu rolümüzü çok daha ileriye taşımamıza olanak sağlayacaktır. Afyonkarahisar'ın sahip olduğu jeotermal kaynakların sıcaklık özellikleri ve verimliliği açısından ülkemizin en önemli bölgelerinden biri olduğunu vurgulamak isterim. Bugün burada gündemimizde olan Çay ilçesindeki Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB), bu potansiyelin en etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasının somut bir örneğidir. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın destekleriyle tüzel kişilik kazanan TDİOSB, toplamda 8 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde planlanmıştır. İlk etapta Çay ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2 bin 893 dekarlık alanda faaliyet gösterecek bu proje, yalnızca Afyonkarahisar'ın değil, ülkemizin tarım sektörüne de büyük katkılar sağlayacaktır. Proje kapsamında ilk etapta 2 bin dekarlık alanda faal üretim sağlayan jeotermal ısıtmalı, topraksız seralar kurulacak ve yıllık 100 bin ton domates üretimi hedeflenecektir."

Bağcı, daha sonra, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti, ardından Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının tıbbi kenevir ekim alanına teknik gezide bulundu.

Bağcı'ya ziyaretlerinde Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de eşlik etti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Politika
img

İki dev Türk şirketi iflasın eşiğinde!
img

Marmara'da ender rastlanan olay! Sebebi belli değil
img

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Ferdi Tayfur serveti ne kadar, kaç evi, villası var, adası var mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 6 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar dizisi bu hafta var mı? Hurda araçlarda ÖTV indirimi nedir? Hurda araç ÖTV indirimi hangi araçlarda var? Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2025 askerlik celp ve sevk tarihleri! ATV CANLI YAYIN İZLE || 6 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? Emekliye ve memura refah payı verilecek mi? Refah payı nedir? Memur ve emekli maaş artışı olacak mı? Türkiye-İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye-İspanya maçı şifresiz mi? GELİNİM MUTFAKTA 6 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? 7 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.