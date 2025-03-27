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Ören, Kırgızistan'daki projelerle ilgili Cumhurbaşkanı'na bilgi verdi

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Ören, Kırgızistan'daki projelerle ilgili Cumhurbaşkanı'na bilgi verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i Külliye'de kabul etti.

Ören, Kırgızistan'daki projelerle ilgili Cumhurbaşkanı'na bilgi verdi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i Külliye'de kabul etti.

Yaklaşık 1 saatlik görüşmede, iç ve dış gündemin yanı sıra İhlas Holding'in büyük yatırımları ele alındı. Ören, Türk Devletleri Teşkilatı için hayati öneme sahip Kırgızistan'daki 7 milyar dolarlık enerji projelerindeki son durumu Erdoğan'a anlattı.

Türkiye Gazetesi, TGRT, İHA gibi ülkemizin en eski ve en güçlü kurumlarına sahip İhlas Medya'nın çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı'na bilgi veren Ahmet Mücahid Ören, dijitalde de "Türkiye Today" gibi yeni markalarla küresel başarılara odaklandıklarını söyledi.

A. Mücahid Ören, Cumhurbaşkanı'nın Ramazan Bayramı'nı tebrik ederken, Erdoğan da Türkiye Gazetesi'nin yaklaşmakta olan 55. yaşını kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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