Ordu'da DAEŞ Üyesi Yakalandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Kumru İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile aranması bulunan yabancı uyruklu F.A.J.A (25) Kumru ilçesi Yeniakçaalan Mahallesi'nde yakalandı. Karakoldaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şahıs, 'yurt dışına çıkma yasağı' kararı ile serbest bırakıldı. - ORDU