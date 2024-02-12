Üye Girişi
Haberler

On binlerce öğretmen adayının gözü Beştepe'de! Kabine, Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. İç ve dış siyasette öne çıkan başlıkların değerlendirileceği toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar da ele alınacak. On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Zirvenin ana gündemi ise on binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama takvimi olacak.

TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ ATAMA TAKVİMİ

Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İÇ VE DIŞ SİYASETTE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek. 31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

EKONOMİDE YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLECEK

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.

DIŞ POLİTİKANIN GÜNDEMİ: GAZZE

Dış politikada ana gündem, 'Gazze' olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? Netanyahu'ya peş peşe uyarılar Milan - Napoli maçı CANLI izle! 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! Aston Villa - Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa - Manchester United maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bu gece akaryakıta zam var mı? 12 Şubat 2024 motorin zammı ne zaman, ne kadar zam gelecek? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title