On binlerce öğretmen adayının gözü Beştepe'de! Kabine, Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Zirvenin ana gündemi ise on binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama takvimi olacak.

TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ ATAMA TAKVİMİ

Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İÇ VE DIŞ SİYASETTE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek. 31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

EKONOMİDE YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLECEK

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.

DIŞ POLİTİKANIN GÜNDEMİ: GAZZE

Dış politikada ana gündem, 'Gazze' olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek.