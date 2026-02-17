AK Parti'li İleri: Büyük ve güçlü Türkiye, daha adil bir dünyanın inşasında temel taştır

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Bu coğrafyanın kendi ayakları üzerinde duran, kendi iç dinamikleriyle karar veren bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Büyük ve güçlü Türkiye, daha adil bir dünyanın inşasında liderdir, temel taştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 'Etimesgut İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan İleri, Türkiye'nin dünyanın geçirdiği bu kritik süreçte anahtar rolde olduğunu dile getirdi. İleri, "Bu konuda alçak gönüllü olmayacağız. Zorlu süreçlerde ateşten gömleği giymiş teşkilatız. Bizler zoru seçen, hakkın ve hakkaniyetin yanında duran bir teşkilatız. Zora talip olan, zoru başaran, çevresini aydınlatmak için adeta kendini yakan bir teşkilatız. Büyük bir iş başardık, başarmaya da devam ediyoruz. Yeri geldi ekonomiyle uğraştık, yeri geldi depremle uğraştık yeri geldi pandemi ile uğraştık ama her daim yüzümüz ileriye baktı. Türkiye'nin geleceğini planladık. Büyük bir azimle, hiç duraksamadan yürümeye devam ettik, aynı şekilde bu yürüyüşümüz devam edecek" ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan İleri, "Birileri ürküyor. Onlar ürkmeye devam etsinler. Bu dünyanın büyük ve güçlü Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu coğrafyanın kendi ayakları üzerinde duran, kendi iç dinamikleriyle karar veren bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Büyük ve güçlü Türkiye, daha adil bir dünyanın inşasında liderdir, temel taştır. Biz bu bilinç ve inanmışlıkla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'SİYASETTE HAKARET YETERSİZLİĞİN BELİRTİSİDİR'

İleri, "Başımızda bir CHP gerçeği var. Türkiye'nin en büyük talihsizliğidir. Siyasette rekabet vardır ama siyaset günün sonunda bir iletişim sürecidir. Geçenlerde CHP Genel Başkanı gecenin bir vakti mesajlar yoluyla küfürler yazıyor. Sonrada çıkıp diyor ki 'siyasette öfke de vardır hakaret de vardır.' Siyasette öfke ve hakaret olsa olsa çaresizliğin belirtisidir. Siyasette öfke ve hakaret yetersizliğin belirtisidir. Sizin yetersizliğinizin delili bu açıklamalardır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı