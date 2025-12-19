Haberler

AK Parti'li Çelik: ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırması olumlu bir gelişmedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarını kaldırmasını olumlu bulduklarını belirtti. Çelik, Suriye'nin birliği ve istikrarının bölgesel barış için önemli olduğunu vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye'nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur. ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye'nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır" ifadelerini kullandı.

