ODTÜ öğrencileri iktidar politikalarını protesto etti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, 35. Uluslararası Bahar Şenliği'nin yapılmasına izin vermemesi ve iktidar politikalarını protesto etti. Öğrenciler, Devrim Stadyumu'nda toplanarak sloganlar attı ve "YETER" yazısı oluşturdu.

ODTÜ öğrencileri, Rektör Mustafa Verşan Kök ve üniversite yönetiminin 35. Uluslararası Bahar Şenliği'nin yapılmasına izin vermemesi ve iktidar politikalarını Devrim Stadyumu'na yürüyerek protesto etti. Öğrenciler, "Baskılara, tek adama, emek düşmanlığına artık yeter", "YÖK'e, atanmış rektörlere, baskılara, yasaklara artık yeter" sloganları attı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bileşenleri, bugün 35. Uluslararası Bahar Şenliği'nin düzenlenmesine izin vermeyen Rektör Mustafa Verşan Kök'ü ve iktidar politikalarını, "Baskılara, tek adama, emek düşmanlığına artık yeter" ve "YÖK'e, atanmış rektörlere, baskılara, yasaklara artık yeter" pankartları ve sloganlarıyla protesto etti. ODTÜ topluluklarının sosyal medya üzerinden yaptıkları protesto çağrılarının ardından kampüsteki Fizik Çimleri'nde bir araya gelen öğrenciler, Devrim Stadyumu'na yürüdü. Öğrenciler, stadyumda yan yana gelerek çimlerde "YETER" yazısı oluşturdu.

ODTÜ'lü öğrenci ve topluluklar, protestoların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.