Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar Ankara'da temaslarda bulunacak

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması amacıyla 26 Ocak'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ziyaret Nijeryalı Bakan Tuggar'ın Türkiye'ye ilk ziyareti olma özelliğini taşıyor. Bakan Tuggar'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Görüşmelerde, Nijerya'nın Batı Afrika'da bölgesel istikrar, refah ve barışa sunduğu yapıcı katkıların vurgulanması, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda, Türk firmalarını ilgilendiren hususların da gündeme gelmesi öngörülüyor.

Tarafların, askeri ve savunma sanayii alanlarında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için kayda değer bir potansiyelin bulunduğuna dikkat çekmesi, terör örgütleriyle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemini vurgulaması bekleniyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin öneminin altının çizilmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde, Gazze'de ateşkesin korunması ve insani durumun iyileştirilmesi ile iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunda, İİT-Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi olan Türkiye ve Nijerya arasındaki temasların sürdürülmesinin gerekliliğinin vurgulanması bekleniyor. Bunun yanı sıra Somali'nin egemenliği, ulusal birliği ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuk çerçevesinde saygı duyulmasına ilişkin iki ülke arasındaki görüş birliğinin de teyit edilmesi öngörülüyor.

Türkiye-Nijerya ilişkileri

Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacmi, 2025 yılının ilk 11 ayında 688,4 milyon dolar olarak kaydedildi. Enerji ticareti de dikkate alındığında, Nijerya 2025 yılında Sahraaltı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldi.

Nijerya'da yatırımlarının toplam değeri yaklaşık 400 milyon doları bulan, 50'den fazla Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Türk firmalarının son yıllarda Nijerya'da üstlendiği müteahhitlik projelerinde de önemli artış yaşanırken, bu projelerin toplam değerinin 3 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor.

Türkiye, Nijerya'nın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdürürken, iki ülke arasında askeri, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliği güçlü ve istikrarlı şekilde pekişmeye devam ediyor. - ANKARA