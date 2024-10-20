Nihat Zeybekci: Enflasyonla Mücadele Üretimle Olur

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Enflasyonla gerçek mücadele parasal tedbirlerle değil ürün üretip satarak yapılır" dedi.

Ak Parti Burdur 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi, Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Tek adayla girilen seçimde mevcut başkan Hüseyin Okan, tekrar seçilerek güven tazeledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, seçim öncesi yaptığı konuşmada, ekonominin düzelmesi için hükümetin elinden geleni yaptığını söyleyerek, "Türkiye bugün itibariyle yani resmi kayıtlı rakamlara göre dünyanın 17. büyük ekonomisi. Dünya Bankası'nın kendi yayınladığı listede satın alma gücü olarak dünyanın 11. büyük ekonomisi. Bir yıl önce Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 70 milyar dolar iken bugün Merkez Bankası'nın net rezervi artı 42 milyar dolar. Yani yaklaşık olarak 110 milyar küsur dolar ve bir yıl içinde iyileşmeye başlamış. Cuma günü rakamı görmedim ama Merkez Bankası'nın büyük rezervi Cumhuriyet tarihinin zirvesinde. 160 milyar dolar. Türkiye şu anda dünyada külçe altın rezervinde Dünyanın 8. sırada. Dünyanın en zengin ülkelerini biliyorsunuz, Amerika, Japonya Çin'in, Almanya, bunların arasında sekizinci sırada" dedi.

"Enflasyonla mücadelede 1 yıl sonra yüzde 20'lere ineceğiz"

Enflasyonla mücadelenin adım adım yapılacağını şu an yüzde 40 civarında olan enflasyonun seneye yüzde 20'lere ineceğini söyleyen Zeybekci, "Bugün geldiğimiz noktada enflasyonla mücadelede bu yıl sonu itibariyle 40'a yaklaştı. Hedef 38-39'du ama muhtemelen 41 civarı olacağını bekliyoruz. 2025 yılının bugünlerinde ise Türkiye'de enflasyon yüzde 20'nin çok altında olacak. 2026'nın yazına geldiğimiz zaman ise Türkiye'de enflasyon yüzde 10 ve altındaki noktalarda olacak. Enflasyonla gerçek mücadele parasal tedbirlerle değildir. Yani faizleri arttırarak paranın talepten bankaya gitmesi atılacak ilk adımdır, doğrudur ve destekliyoruz ama asıl olması gereken ürünü arttırmaktır, üretimi arttırmaktır, istihdamı arttırmaktır. Raftaki veya tezgahtaki veya dükkandaki, pazardaki malı arttırmaktır. Enflasyonla böyle mücadele edersin, başka türlü mücadele olmaz" şeklinde konuştu. - BURDUR