Necmettin Çalışkan Meclis Yasalarını Eleştirdi

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nda TBMM'de kabul edilen yasaları eleştirerek, "Meclisin çıkardığı yasalar içerisinde çiftçi yoktu, dar gelirli yoktu." dedi.

Çalışkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de faizlerin ve enflasyonun yüksek, buna karşılık gelir düzeyinin düşük, hayat pahalılığının had safhada olduğunu söyledi.

İşçi, emekli, memur ve dar gelirlinin büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Çalışkan, bütün bunlarla beraber Türkiye'de gelirin önemli bir kısmının faize aktarıldığını ifade etti.

Bütün bu süreçte TBMM'nin "halkın yarasına merhem olmadığı"nı öne süren Çalışkan, "Meclisin bu dönemini özetleyecek olursak Meclisin çıkardığı yasalar içerisinde çiftçi yoktu, dar gelirli yoktu."diye konuştu.

Milletin büyük bir heyecanla beklediği hususların TBMM'nin gündemine gelmediğini savunan Çalışkan, kabul edilen kanunlarda "acele kamulaştırma, yetkinin tek elde toplanması, çok uluslu şirketlerin beklentilerine cevap" olduğunu öne sürdü.

Bu dönemde TBMM'de kabul edilen kanunların 6 hedefinin bulunduğunu belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"Bu hedeflerden birincisi, Cumhurbaşkanı'na yetki devri, ikincisi Anayasa Mahkemesinin iptalleri, üçüncüsü bürokrasinin elini rahatlatmak. Dördüncü olarak vatandaşa vergi, ceza, yükümlülük getiren yasalar çıkarıldı. Yasaların çıkarılmasının beşinci nedeni ise küresel talepler. Altıncı gerekçe ise güç odaklarının, lobilerinin taleplerini yerine getirmek."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının artarak sürdüğünü ifade eden Çalışkan, böyle bir ortamda İslam dünyasının tarihinin en acıklı dönemini yaşadığını söyledi.

İslam ülkelerinin tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar güçlü olmadığına işaret eden Çalışkan, her türlü imkanları olmasına rağmen İslam ülkelerinin Gazze için gerekli adımları atmamasını eleştirdi. Çalışkan, artık bıçağın kemiğe dayandığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün Gazze'de açlığın önemli oranda alarm verdiği ve çok yakında kitlesel ölümün gerçekleşeceği yönündeki uyarılarına dikkati çeken Çalışkan, böyle bir ortamda İslam ülkelerinin yeterli derecede üzerine düşeni yapmaktan uzak durduklarını belirtti.