Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski NATO Zirvesi için Ankara'da

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski Ankara'ya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Zirve çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Zelenski'yi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı