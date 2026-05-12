CHP'li Sarıgül, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ'nin kamu paylarının satılmasını eleştirdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ'nin sermaye yapısında yer alan yüzde 56,09 oranındaki kamu hisselerinin satılmasını eleştirdi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu satışın gerçekleşmemesi için yaptığı çağrılara karşılık bulamadığını söyledi.

Doğusan'ın bir parti meselesi değil Erzincanlıların alın teri olduğunu dile getiren Sarıgül, "Doğusan'ın satın alınması üretim amacıyla yapılan bir yatırım mı? Gayrimenkul geliştirme yatırımı mı? Yoksa borsa oyunu mudur? Bu ve buna benzer kuşkuların araştırılması için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Doğusan'la ilgili bir araştırma önergesi veriyorum." ifadelerini kullandı.

"Erzincan'ın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğini" ifade eden Sarıgül, Doğusan'ın görmezden gelinmemesini istedi.