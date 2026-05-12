CHP'li Sarıgül, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ'nin kamu paylarının satılmasını eleştirdi

Güncelleme:
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ'nin kamu hisselerinin satışını eleştirerek, Meclis'te konuyla ilgili bir araştırma önergesi vereceğini açıkladı. Sarıgül, Erzincanlıların alın terinin muhafazasının önemine vurgu yaptı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ'nin sermaye yapısında yer alan yüzde 56,09 oranındaki kamu hisselerinin satılmasını eleştirdi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu satışın gerçekleşmemesi için yaptığı çağrılara karşılık bulamadığını söyledi.

Doğusan'ın bir parti meselesi değil Erzincanlıların alın teri olduğunu dile getiren Sarıgül, "Doğusan'ın satın alınması üretim amacıyla yapılan bir yatırım mı? Gayrimenkul geliştirme yatırımı mı? Yoksa borsa oyunu mudur? Bu ve buna benzer kuşkuların araştırılması için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Doğusan'la ilgili bir araştırma önergesi veriyorum." ifadelerini kullandı.

"Erzincan'ın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğini" ifade eden Sarıgül, Doğusan'ın görmezden gelinmemesini istedi.

Kaynak: AA / İsa Toprak
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre Şahin:

yani şu konuya bakın bi, kamu malı satılıyo diye sesli çıkıyo adam ama hiç kimse fabrikanın hayvanlar üstünde yaptığı zulmü konuşmuyo. bu endüstri hayvanlara nasıl davrandığını bilenler varsa bilir. hepsi birbirine benziyo sonunda, kâr için her şeyi yapıyolar insanlar. işçiler için konuşması güzel ama daha geniş bir perspektiften bakılsa keşke.

Haber YorumlarıHalil Aksoy:

haklı söylüyor milletvekili. bu fabrika çalışanların ve ailelerinin geçimi demek, onları görmezden gelemeyiz. umarım araştırma sonuç verir ve insanların işleri korunur.

Haber YorumlarıHilal Şen:

eskiden devlet işletmeleri korunurdu ya, şimdi ne oldu böyle? doğusan da bizim bir varlığımız, erzincanlıların emeği orada var. bu satış işi çok garip geldi bana açıkcası.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

