TBMM'de konuşan Mustafa Sarıgül: Ofsayt kaldırılsın

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşürken konuştu.

Kürsüde konuşma yapan Sarıgül, "Milli takımımıza bakıyorum. Milli takımımızı çalıştıracak hocanın adının da bizden olması lazım, ruhunun da bizden olması lazım. Hamza Hamzaoğlu, Ünal Karaman, Sergen Yalçın, Hikmet Karaman gibi hocalarımız varken biz gittik, adı da bizden, tadı da bizden olmayan bir İtalyan hocayı getirdik ve ortada başarı yok. Milli takımımızın en büyük başarısı Fatih Terim Mustafa Denizli ve Şenol Güneş döneminde olmuştur Daha önce söyledim Hızlı futbol için mutlaka ofsaytın kaldırılması lazım" dedi.

"BIYIK ALTINDAN GÜLÜYORSUNUZ"

Kendisine gülen CHP'li Veli Ağbaba'ya Meclis kürsüsünden tepki gösteren Sarıgül, "Bunu Fransız Arsene Wenger söylerken sorun yok ama Erzincanlı Mustafa Sarıgül söylerken bıyık altından gülüyorsunuz" ifadelerini kullandı.