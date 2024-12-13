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TBMM'de konuşan Mustafa Sarıgül: Ofsayt kaldırılsın

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de yaptığı konuşmada ofsaytın kaldırılması gerektiğini söyledi. Kendisine gülen CHP'li Veli Ağbaba'ya tepki gösteren Sarıgül, "Bunu Fransız Arsene Wenger söylerken sorun yok ama Erzincanlı Mustafa Sarıgül söylerken bıyık altından gülüyorsunuz" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşürken konuştu.

Kürsüde konuşma yapan Sarıgül, "Milli takımımıza bakıyorum. Milli takımımızı çalıştıracak hocanın adının da bizden olması lazım, ruhunun da bizden olması lazım. Hamza Hamzaoğlu, Ünal Karaman, Sergen Yalçın, Hikmet Karaman gibi hocalarımız varken biz gittik, adı da bizden, tadı da bizden olmayan bir İtalyan hocayı getirdik ve ortada başarı yok. Milli takımımızın en büyük başarısı Fatih Terim Mustafa Denizli ve Şenol Güneş döneminde olmuştur Daha önce söyledim Hızlı futbol için mutlaka ofsaytın kaldırılması lazım" dedi.

"BIYIK ALTINDAN GÜLÜYORSUNUZ"

Kendisine gülen CHP'li Veli Ağbaba'ya Meclis kürsüsünden tepki gösteren Sarıgül, "Bunu Fransız Arsene Wenger söylerken sorun yok ama Erzincanlı Mustafa Sarıgül söylerken bıyık altından gülüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TBMM'de konuşan Mustafa Sarıgül: Ofsayt kaldırılsın
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÖzgür Yurtseven:

Sende suç yok senı millet vekili seçen millette var. Memlekette dert bitti tek derdimiz ofsayt.

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Haber YorumlarıÇetin Kılıç:

Çok garip bir tip! Hiç sevemedim bu adamı..

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Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

ismail kartal olmalı bence milli takımın hocası.karakteriyle adamliğıyla performansıyla o her türlü hak ediyo ama düzgün insan oldunmu vermezler öyle görevleri size

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Haber YorumlarıAdnan Ates:

tamam ofsayt kalktınmı ülke refaha kavuşur Erzincanlı seçmenler bunun içinmi seni meclise gönderdi ağzına sağlık şimdiye kadar kimse akıl edememişti

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Haber YorumlarıHaber insanı:

hamilelik 3 aya düşsün reis

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