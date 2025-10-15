Mustafa Sarıgül'den Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarına Af Talebi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik af çıkarılmasını istedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "torba" bir yasa teklifi hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Ehliyetlerine el konulan çok sayıda kişinin "ehliyet affı" beklediğini söyleyen Sarıgül, öte yandan borçlarını ödeyebilmesi için esnafa yardımcı olunması çağrısında bulundu.

GSS prim borçlarına af getirilmesini talep eden Sarıgül, "tek dersten mağdur olduğunu" dile getiren üniversite öğrencilerine bir şans daha verilmesi gerektiğini belirtti.

Sarıgül, "Bağkur prim gün sayısının 7 bin 200'e indirilmesini şart olarak görüyorum. Staj ve çıraklıkta geçen sürelerin emekliliğe sayılmasını şart olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.