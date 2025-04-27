Mustafa Destici: "Depreme Hazırlıklı Olmalıyız"

BBP Genel Başkanı Destici: "Depreme, depremden önce hazırlanmamız gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, genişletilmiş divan toplantısında, "Depreme, depremden önce hazırlanmamız gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Maalesef bu hazırlık noktasında hala büyük eksikliklerimiz olduğunu görüyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlenen 'Genel İstişare Toplantısı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Destici şu ifadelere yer verdi:

"Toplumumuzun önemli bir kısmı hala adaletten şikayet ediyorsa, toplumumuzun önemli bir kısmı hala ekonomik zorluklardan bahsediyorsa, toplumumuzun önemli bir kısmı eğitimin yetersizliğinden bahsediyorsa, toplumumuzun önemli bir kısmı ahlak ve maneviyat konusunda bir çöküş olduğundan bahsediyorsa toplumumuzun önemli bir kısmı maalesef gençlerimizi geleceğe iyi bir şekilde hazırlayamadığımızdan bahsediyorsa o zaman problemler önemli oranda devam ediyor demektir. Problemlerin tek çözüm adresi Büyük Birlik Partisidir. Bundan sonra da yılmadan, yıkılmadan, endişeye kapılmadan yolumuza devam edecek ve büyük Birlik Partimizi, Alperenleri iktidarla buluşturacak ve Türkiye'ye nefes aldıracak, milletimizin tüm beklentilerini de evelallah karşılayacağız."

"Depreme, depremden önce hazırlanmamız gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum"

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası devletin bu güne kadar birçok şey yaptığını, lakin bunun depremden sonra görüldüğünü belirten Başkan Destici, "Depreme depremden önce hazırlanmamız gerekiyor. Maalesef bu hazırlık noktasında hala büyük eksikliklerimiz olduğunu görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bir günde İstanbul'da, Silivri'de bir deprem yaşandı. Maalesef herkes İstanbul'da yaşanacak 7'nin üzerindeki bir depremin bir milli güvenlik meselesi oluşturacağını bildiği halde, maalesef yerel yönetim başta olmak üzere üzerine düşen vazifeyi bugüne kadar yerine getirmediğini görüyoruz. Gerçekleri söylemek zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi kadrosunun çok başka bir gündeminin olduğunu görüyoruz. Yasalara, planlama ilkelerine ve yapılaşma kurallarına tavizsiz bir şekilde uymak ve tamamı haksız kazanç sağlama amacı taşıyan suistimallere engel olmaktır. Hiç kimse yapmadı ya da yapamadı. Evelallah milletimiz bize yetki verecek ve biz bütün kötülükleri ortadan kaldıracağımız gibi bunu da ortadan kaldıracak ve ülkemizi, milletimizi depreme en güzel şekilde hazırlayacağız" diye konuştu.

"Bunlar hain, bunlar Ermeni'den daha Ermeni"

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Destici, "Karşımızdaki suç örgütü aynı zamanda bir katiller sürüsü, işlemediği suç kalmamış; çocuk kaçırma, kundakta bebek öldürme, uyuşturucu, kadın ticareti. Yani hangi suç geliyorsa aklınıza, bu suçların tamamını işlediler. Kimileri diyor ki müzakere ederek, çözüm süreciyle, konuşarak; bu işler denendi daha önce, hiç netice alınamadı. Tavrımızı söyledik ilkesel olarak. Biz müzakere ederek, konuşarak, görüşerek bir sonuç elde edilemeyeceğini, terörle müzakere edilemeyeceğini ancak mücadele edileceğini ve mücadele ile terörün kazanacağını söyledik. Son hafta yaşanan hadiseler, bizim ne denli haklı olduğumuzu ortaya koydu. 24 Nisan, biliyorsunuz sözde Ermeni soykırımı iddialarının ortaya atıldığı yıl dönümü. Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan, bu gösteriler sırasında Erivan'da Türk ve Azerbaycan bayrakları yakanları kınadı. Amerika Devlet Başkanı bunu soykırım olarak nitelemedi. Ama bizim Meclisimizde bulunan, ama aslında bulunmaması gereken terör örgütünün partisi DEM, etnik kimlik, inanç ve fikir soykırımı olarak açıkladı. 40 yıllık vatan haininden bir günde vatansever olur mu? Bunlar hain, bunlar Ermeni'den daha Ermeni" ifadelerini kullandı.