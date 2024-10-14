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Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'nin geçen hafta Meclis'e sunduğu ve limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yıllık 750 TL'lik kesinti öngören yasa teklifi hakkında bankalara dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Destici "Yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin" dedi.

Ak Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

KART BAŞINA 750 TL'LİK KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

"750 TL VERMEZSEN SONUN SURİYE VE FİLİSTİN GİBİ OLUR"

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken dün yaptığı açıklamada "100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur" ifadelerini kullanan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den yeni bir çıkış daha geldi.

MUSTAFA DESTİCİ'DEN YENİ AÇIKLAMA VAR

Destici, X hesabından yaptığı paylaşımda bankalara çağrıda bulunarak; "Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, "savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan", başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini 99 bin liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin

Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici AK Parti Politika Ekonomi Finans

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