Musk: "Başkan Trump paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum"

ABD'li iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadıkları atışmaya ilişkin son paylaşımında, "Geçen hafta Başkan Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanlık duyuyorum. Çok ileri gittim" dedi.

ABD'li iş adamı Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısına "iğrenç bir rezalet" ifadeleriyle tepkisi, Trump-Musk arasındaki tartışmanın fitilini ateşlemişti. Trump ve Musk arasındaki karşılıklı söz düellosunda Trump'ı, kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedeninin Trump'ın adının söz konusu davada geçmesi nedeniyle olduğunu iddia eden, kısa bir süre sonra da paylaşımını silen Musk, son yaptığı açıklama ile "Pişmanım" dedi. Musk, sosyal medya hesaplarından Trump'a yönelik yaptığı paylaşımında, "Geçen hafta Başkan Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanlık duyuyorum. Çok ileri gittim" dedi.

Trump-Musk arasındaki atışma vergi krizi ile başlamıştı

Trump ve Musk arasında tartışma, milyarder iş adamı Musk'ın Trump'ın imzaladığı bütçe tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmesiyle başlamıştı. "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullanan Musk'a Almanya Başbakanı Merz ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde yanıt veren Trump, Musk'ı "her zaman sevdiğini" ancak son eleştirileri nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" belirtmişti. Trump, Musk'ın Oval Ofis'ten ayrılmasının ardından "farklı davrandığını" belirtmiş, "Harika bir veda partisi yaptı, herkes geldi, üzerinde 'Trump her konuda haklıydı' yazan bir şapka takmıştı" ifadelerini kullanmıştı. Ancak zaman içinde bu desteğin zayıfladığını belirten Trump, Musk'ın tutumundaki değişimin "Trump takıntısı sendromu" ile açıklanabileceğini ifade etmişti.

"Ne kadar nankör"

Sosyal medya hesabı üzerinden Trump'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap veren Musk ise, ABD'de geçtiğimiz sene düzenlenen ve Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine değinerek, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51'e 49 olurdu" ifadelerini kullanmıştı. Musk, daha sonra Trump için "Ne kadar nankör" demişti.

Vergi indirimine dair yasa tasarısındaki bazı maddeleri sert şekilde eleştiren Musk, "Her neyse. Hiçbir petrol ve gaz sübvansiyonuna dokunulmamasına rağmen ki bu çok adaletsiz. Elektrikli araç ve güneş enerjisi teşvik kesintilerini tasarıda tutun. Tüm uygarlık tarihinde, hem bu kadar büyük hem de bu kadar güzel bir yasa tasarısı olmamıştır. Bunu herkes bilir" açıklamasını yapmıştı.

"Elon 'yıpranıyordu', ondan gitmesini istedim"

Trump ise, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elon 'yıpranıyordu', ondan gitmesini istedim, kimsenin istemediği elektrikli arabaları almaya zorlayan elektrikli araç zorunluluğunu kaldırdım ve bunu yapacağımı aylardır biliyordu. Ardından çılgına döndü" demişti. Trump'ın paylaşımına cevap veren Musk, Trump'ı yalan söylemekle suçlayarak, "Trump yalan söylüyor. Çok üzücü" cevabını vermişti.

Musk'tan Jeffrey Epstein iddiası

Kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedenine değinen Musk, "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur. Bu gönderiyi gelecek için kaydedin. Gerçek ortaya çıkacaktır" demişti.

Musk, "Trump azledilmeli" paylaşımına destek verdi

Musk, ayrıca sosyal medyada bir kullanıcının, "Trump azledilmeli ve yerine JD Vance gelmeli" şeklindeki paylaşımına "Evet" yanıtı verdi.

"Musk aklını kaçırmış"

Trump, ABC News kanalı ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine Elon Musk ile bir görüşme planlayıp planlamadığı sorusuna "Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun" ifadelerini kullanmıştı. Trump, şu anda Musk ile konuşmakla "özellikle" ilgilenmediğini söylemişti. Musk'ın kendisiyle görüşmek istediğini belirten Trump, kendisinin ise konuşmaya hazır olmadığını belirtmişti. Trump, CNN International kanalına verdiği röportajda ise, "Elon'u düşünmüyorum bile. Onun bir sorunu var, zavallı adamın bir sorunu var" demişti.

Musk, "Donald Trump, Epstein dosyalarında" paylaşımını sildi

Musk, tartışma sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" paylaşımını silmişti. Trump, Elon Musk'ın "Donald Trump, Epstein dosyalarında" iddiasına ilişkin, "Bu yıllardır konuşulan eski bir haber. Epstein'ın avukatı bile benim bununla hiçbir ilgim olmadığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON