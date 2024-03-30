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Muş İl Nüfus Müdürlüğü seçim günü açık olacak

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Muş İl Nüfus Müdürlüğü seçim günü açık olacak

MUŞ - Muş'ta yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla İl Nüfus Müdürlüğü bugün ve yarın açık olacak.

Muş İl Nüfus Müdürlüğü, seçim dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için bugün ve yarın açık olacak ve işlemler randevusuz olarak yapılacak. Ayrıca ilk defa oy kullanacak vatandaşların fotoğrafsız olan kimlikleri içinde geçici fotoğraflı kimlik belgesi verilecek. Kimliği fotoğrafsız olan vatandaşların geçici kimlik belgesi alabilmeleri için anne, baba ya da kardeşlerden birinin yanında bulunması gerekir.

Pazar günü yapılacak olan mahalli İdareler Genel seçiminde nüfus müdürlüklerin açık olacağını ifade eden Muş Valisi Avni Çakır, "Pazar günü mahalli İdareler Genel seçimlerini tüm ülkemizde ve ilimizde icra edeceğiz. Vatandaşlarımızın ola ki nüfus cüzdanlarıyla alakalı kayıp ya da fotoğraf eksikliği, T.C kimlik numarası gibi farklı sebeplerden dolayı oy kullanmalarını engelli bir hal uluşmasını önlemek maksadıyla hem cumartesi hem de pazar günü tüm nüfus müdürlüklerimiz vatandaşlarımızın bu konudaki mağduriyetlerini gidermek adına açık olacaktır. Bu kapsamda hem kimliğinde fotoğrafı olmayan, kimliğini kayıp eden vatandaşlarımız için geçici kimlik belgesi sureti düzenlenmiş olacağız hem de T.C kimlik numarası olmayan ya da geçerli bir resmi kimliği üzerinde olmayan vatandaşlarımızı da vukuatlı kimlik nüfus kağıt örneği düzenlenerek kendilerine vereceğiz. Bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın en yakın nüfus idaresine başvurmaları gerekmektedir" dedi.

Eşi ile birlikte nüfus müdürlüğüne gelen Alaattin Söğüt isimli vatandaş, "Daha önce kimliğimi kayıp etmiştim. Nüfus Müdürlüğün açık olduğunu öğrendim. Yarın daha rahat oyumu kullanmak için yeni nüfus kimliği aldım. Bizim için çok iyi bir hizmet oldu teşekkür ederim" diye konuştu.

"T.C. numarası olan kimlikler de geçerli"

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen ise oy kullanamayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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