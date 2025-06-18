Murat Cıngı'dan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne Davet

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, spor kulüplerini, milli takımları, federasyonları ve sporcuları Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne davet etti.

Murat Cahid Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yüksek irtifa spor merkezlerinin önemine dikkati çekti.

Sporun, toplumların gücünü ve gelişmişliğini gösteren en önemli aktivitelerden biri olduğunu söyleyen Cıngı, sporun gelişimiyle birlikte son dönemde spor turizminin dünya literatürüne yerleştiğini ve ülkelerin bundan çok önemli gelir elde ettiğini anlattı.

Cıngı, yüksek irtifa spor merkezlerinin ülkelerin tanıtım ve spor diplomasisi araçları haline geldiğine dikkati çekerek, dünyada bu anlamda öne çıkan merkezleri anlattı.

Bu tür merkezlerin seçiminde ulaşım, konaklama ve sporcu sağlık altyapısı gibi unsurların önemli olduğunu dile getiren Cıngı, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin bu anlamda öne çıktığını belirtti.

Cıngı, kayak merkezinin erişilebilir olmasının spor kulüpleri ve federasyonlar açısından lojistik kolaylık sağladığını ve sezon öncesi hazırlık süreçlerini kesintisiz yürütme imkanı tanıdığını bildirdi.

Tesisi, yerli ve yabancı sporcular ile birçok spor kulübünün tercih ettiğini anlatan Cıngı, "Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sadece futbol, yüzme, basketbol gibi branşlara değil, tenis gibi uluslararası rekabetin yoğun yaşandığı sporlara da ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

Cıngı, yüksek irtifa kamp merkezlerinin stratejik yatırımlar olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu noktada Türkiye'nin lideri olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, elverişli iklimi, ideal rakımı, kolay ulaşım imkanı ve modern altyapısıyla hem ulusal hem de uluslararası sportif camiaya önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu merkezde yapılan her antrenman, sadece fiziksel sınırları zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda sporun bilimle, doğayla ve disiplinle nasıl bütünleşebileceğini tüm dünyaya gösterecektir. 'Erciyes'in Zirvesinden Performansın Zirvesine' mottosuyla, yalnızca ülkemizdeki değil tüm dünyadaki spor kulüplerini, milli takımları, federasyonları, amatör ve profesyonel sporcuları, doğanın sunduğu eşsiz avantajları ve modern tesis altyapısını bir araya getiren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin gücünü keşfetmeye davet ediyorum."