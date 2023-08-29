Muharrem İnce: "Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanacağız, ittifaklara açığız"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlere hazırlandıklarını belirterek, "Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanacağız, ittifaklara açığız" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ankara'da bir otelde, partisinin yerel seçimlere ilişkin hazırladığı yol haritasını açıkladı. İnce; basın toplantısında, delegelerin değil üyelerin hakim olduğu ittifak oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı. Muhalif partilere seslenen İnce, "CHP'ye İYİ Parti'ye, bütün millet ittifakına, ittifak dışında kalan Zafer Partisine sesleniyorum. Bizim 70 bin üyemiz var. Sizin çok daha fazla üyesi olanlarınız var. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu siyasi bir ittifak. Genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak. Her türlü fedakarlığa hazırız ve hazırlanıyoruz. Gelin bunu yapalım Türkiye'nin önünü açalım" diye konuştu.

"Biz çekildik seçimden işte gördünüz"

İnce, seçimlerin liderlere düşmanlık yapılarak kazanılamayacağını vurguladı. Millet İttifakının 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yaparak zafer kazanmaya çalıştığını dile getiren İnce, "Önümüzdeki dönemde 'Yok aday çıkarmayın. Bölücü olmayın' böyle bir şey yok. Onu bir kere yaptınız. 'Seçimi alıyoruz yüzde 60 ve 70 ile' dediler. Biz çekildik seçimden işte gördünüz" dedi.

"Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanacağız, ittifaklara açığız"

İnce, bugün yapılan parti meclisinde alınan kararı açıkladı. İnce, alınan kararı şöyle paylaştı:

"Bugün parti meclisinin oy birliğiyle iki belediye başkanı adayımızı açıklıyorum. Nazilli Belediyesi adayımız Ali Çetinkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için de Mahir Bakan'dır. Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanacağız, ittifaklara açığız."

İnce, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. - ANKARA