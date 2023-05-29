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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Politika Haberleri

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İki lider karşılıklı büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İki lider karşılıklı büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mısır Politika Haberler

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