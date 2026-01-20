Trump ile Sisi, Davos'ta bir araya gelecek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'na katılacak. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında "Diyalog Ruhu" temasıyla düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu etkinliklerine katılmak üzere İsviçre'nin Davos kentine hareket ediyor. Forum gündemi; dünya liderleri, uluslararası ve bölgesel kuruluşların başkanları ile büyük özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bir dizi etkinliği kapsıyor. Forum oturumları, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi, küresel refah yollarının desteklenmesi, büyümenin itici güçleri olarak teknoloji ve inovasyona dayalı genişleme ile insan sermayesine yatırım gibi konuları ele alacak" denildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin temaslarına da değinilirken, "Forum çerçevesinde Cumhurbaşkanı es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek, son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşecek. Liderler, Mısır ile ABD arasındaki iş birliği ve koordinasyonu, her iki ülkenin çıkarlarını gözeten ve bölgesel ile uluslararası istikrarı destekleyen bir şekilde güçlendirme yollarını ele alacak" ifadeleri kullanıldı. - BERN