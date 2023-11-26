Milli Yol Partisi Seçimlere Hazırlanıyor

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yerel seçimlerde parti olarak güçlü bir şekilde yer alacaklarını ve umudu ortaya koyacaklarını belirtti. Ayrıca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batı'nın ikiyüzlü davrandığını ifade etti. Ekonomi politikalarını eleştiren Çayır, enflasyon, faiz ve dövizin aynı anda yükselmesinin izahının olmadığını söyledi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Türk milleti ve kamuoyu bilmelidir ki Milli Yol Partisi bütün seçim çevrelerinde gücü ve nefesi yettiği yere kadar kendi isim ve logosuyla ve kendi adaylarıyla milletin huzuruna çıkacaktır" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Çayır, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin yerel seçim kampı sonrası basın toplantısı düzenledi. Çayır, kampta yerel seçimleri, Türkiye'nin ahvalini, geleceğini ve insanların istikballerini konuştuklarını söyledi. Kampın çok verimli geçtiğini belirten Çayır, "Birbirimizi anlama ve akılları birleştirme anlamında, fikirleri bir havuzda toplama anlamında, yararlı ve faydalı bir süreç yaşadık. Yerel seçimlerde Milli Yol Partisi, hangi usul ve üslupla milletin karşısına çıkacak, hangi saiklerle, hangi nedenleri öne sürerek Türkiye'deki bu çarpıklığı sona erdirecek; bütün bunları şu veya bu şekilde konuşma imkanı bulduk. Katkı sağlayan, buraya gelen, bütün kardeşlerimi saygıyla, sevgiyle, anıyorum ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'UMUDU ORTAYA KOYMAK ZORUNDAYIZ'

Çayır, yerel seçimlere ilişkin çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Yerel seçimlere olabildiğince bütün seçim çevrelerinde, büyükşehirlerde; büyükşehir adayı, ilçe belediye adayları ve belediye meclis üyeleri, büyükşehir olmayan seçim çevrelerinde il genel meclisi, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri çıkarmak suretiyle milletin önüne ezber bozan projeleri ve anlayışıyla umudu ortaya koyacağız. Umudu ortaya koymak zorundayız. Eğer umudu ortaya koyamazsak, sıradan, klasik siyasetin öngörüsü olan işte 'Ben gelirsem şu asfaltı daha iyi dökeceğim', 'kanalizasyon problemini bitireceğiz' diye başlayan sözler, Türkiye'deki 130 yıllık belediyeciliğin hemen hemen ortak tanımı ve ortak sözüdür. Halbuki belediyecilik altyapı ve üstyapıdan öte şehri emin hale getirme, şehirde yaşayanların huzur bulduğu alanlar oluşturma ve emin belde, emin şehir, marka şehir oluşturma çabasının tam anlamıyla bir simgesi olmalıydı. Şu ana kadar bu gerçeği ortaya koyan, bununla ilgili yaklaşım gösteren anlayışları biz göremedik. İnşallah bu anlamda da Milli Yol Partisi bir ilkin öncülüğünü yapacaktır. Buna inanmaktayım. Türk milleti ve kamuoyu bilmelidir ki Milli Yol Partisi bütün seçim çevrelerinde gücü ve nefesi yettiği yere kadar kendisi isim ve logosuyla ve kendi adaylarıyla milletin huzuruna çıkacaktır" diye konuştu.

'İSRAİL'İN YANINDA DURMAK ZULMÜN YANINDA DURMAKTIR'

Çayır, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Filistin gerçekten zorda. Filistin halkı zorda. Üzülerek ifade edelim ki insan hakları havarisi kesilen Batı, Filistin'de sınıfta kalmış ve gerçek yüzlerini göstermişlerdir. Ne olursa olsun İsrail'in yanında durmak, zulmün ve insanlık suçunun yanında durmaktır. İsrail'in yanında durup 'Biz aslında Yahudi'yiz' demek şu anda yapılan ırkçılığa ve insanlık suçuna ortak olmaktır. Batı başta Amerika olmak üzere bu anlamda ikiyüzlü, çıkarcı davranmaya devam etmiştir. Ne yazık ki Filistinliler ölürken, Filistinliler bombalar altında inlerken, bütün Müslüman ülkelerin yöneticileri Batı ile konuşmaya devam etmektedirler. Üzüntü verici olan budur" dedi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Çayır, "Ülkemizde enflasyon yükseliyor, faiz yükseliyor. Çok ilginç bir şey. Normalde faizi yükselttiğiniz de o enflasyonun düşüşünü sağlar. Klasik ekonomi de böyledir. Aynı anda, döviz, dolar, Euro, altın, faiz yükseliyorsa, Afrikalıların bir sözü var der ki; 'Bir ormanda aslan, ceylan, kaplan, zürafa birlikte aynı yöne koşuyorlarsa bilin ki orman yanıyordur.' Şu anda Türkiye'de aynı da dolar yükseliyor, Euro yükseliyor, faiz yükseliyor, enflasyon yükseliyor. Böyle bir ülke olmaz. İzahı olmaz" ifadelerini kullandı.