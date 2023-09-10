Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: 'Umutları ve hayalleri çalarsanız hiçbir şey kalmaz'

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Toplumları dinamik kılan hayalleri ve umutlarıdır. Siz umutları ve hayalleri çalarsanız hiçbir şey kalmaz. Elimizde kıtta olsa bir umudumuz vardı. Bu umuttan dolayı millet, 'istikrar' diye mevcut iktidara oy verdi. Muhalefet bu konuda kendisini çok fazla ortaya koyamadı, umut aşılayamadı, topluma herhangi bir heyecan katamadı. Katamadığı için de millet, 'kötünün iyisi' diye yine hükümeti seçti" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Çayır, partililere seslenerek "Biz Milli Yol Partisi olarak 27 Ağustos'ta bir kapı araladık. 27 Ağustos'u benim açımdan, hareket açısından ve hafızamızdaki tasavvur açısından bir dönüm olarak görüyorum. 1,5 yıl önce kurulmuştuk. 1,5 yıl önce kurulduğumuzda gerçekten yaklaşmakta olan ve yapılması muhtemel olan erken seçime bir an önce katılabilmek için var gücümüzle emek sarf ettik hep beraber. Emek sarf ederken de bir an önce seçime katılabilme yeterliliğini elde etmek için bazen doğru yaptık, bazen yanlış yaptık, eksik yaptık, fazla yaptık. Tecrübeler öyle kitapların sayfasında değil, hayatın içinde gizli ne yazık ki. Biz de tecrübeleniyoruz. Tecrübelenme ve bilgilenmenin yaşı yok. Söylediğimiz sözlerin, samimiyetimizin, vicdanımızın, adalet arayışımızın, 'liyakat' diye bağırışımızın, 'bu sistem değişmeli' diye bas bas bağırışımızın bir karşılığı olacaksa mutlak anlamda milletle buluşmamız gerekiyor ve milletin söylediklerimizden haberdar olması icap eder. Eğer millet haberdar olamazsa sonuç alma şansımız yoktur. Bu sebeple 27 Ağustos'u milat kabul ettik. Artık hiçbir şey gerek partimizde gerekse Türkiye'de eskisi gibi olmayacaktır, olmamalıdır" dedi.

'TÜRKİYE, ÖNÜNÜ GÖREMEZ VAZİYETTE'

Çayır, Türkiye'nin gerçekten zor günlerden geçtiğini ifade ederek "Türkiye, önünü göremez vaziyettedir. Ne ticaret erbabı ne sanayi erbabı ne çiftçisi ne işçisi ne dar gelirlisi ne emeklisi; hiç kimse bir gün sonrasıyla ilgili, bir ay sonrasıyla ilgili, bir sene sonrasıyla ilgili hayal kuramaz vaziyettedir. Bir toplum, bir birey geleceğiyle ilgili hayal kuramıyorsa kesinlikle ve kesinlikle orası artık çürümüşlüğe ve artık kokuşmuşluğa doğru giden bir toplumdur. Toplumları dinamik kılan hayalleri ve umutlarıdır. Siz umutları ve hayalleri çalarsanız hiçbir şey kalmaz. Elimizde kıtta olsa bir umudumuz vardı. Bu umuttan dolayı millet 'istikrar' diye mevcut iktidara oy verdi. Muhalefet bu konuda kendisini çok fazla ortaya koyamadı, umut aşılayamadı, topluma herhangi bir heyecan katamadı. Katamadığı için de millet, 'kötünün iyisi' diye yine hükümeti seçti" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ HÜR YAŞASIN DİYE SİYASET YAPIYORUZ'

11 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağını hatırlatan Çayır, "Çocuklarına karşı mahcup olan babaları anneleri düşünün. Zor durumda olan anne ve babalar. Okul dayatıyor; 'şöyle şöyle önlük, şöyle şöyle takım, şöyle şöyle defter alacaksın', alacaksın, başka şansın yok. Alamaz durumda olan babaların ve annelerin mahcubiyetini bu hükümet acaba görebiliyor mu? Şu anda hükümetin gündeminde milletimiz yok. Çocuğuna karşı mahcubiyet duyan babalar yok, anneler yok. Kim var; 'mevduatı bankada tutalım, parası olanların parasına nasıl güçlü bir şekilde para katarız' Kur Korumalı Mevduat sisteminin içinde bir tane fakir var mı? Bir tane dar gelirli var mı? Bir tane işçi var mı? Var mı; yok. Kim var; parası olanlar var. Parası olanlar zaten durumları iyi olanlar. Durumu kötü olanlarla ilgili bir iyileştirme var mı? Toplum ve milletimiz çaresiz değildir. Çare var. Çare sizsiniz değerli arkadaşlarım. Burada bulunma sebebimiz asla ve asla bir partide görev almak, partinin genel başkanı olmak, parti kurmak değil. Böyle bir niyetimiz, böyle bir düşüncemiz yok. Milletimiz kimseye el açmadan, hür bir şekilde yaşasın diye siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)