Milli Savunma Bakanı Güler, MSB'nin 2027 bütçesini komisyonda sunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bütçeye ilişkin sunum yapıyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıyor.
Kaynak: AA
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