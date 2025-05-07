Milli Savunma Bakanı Güler, Kamerun'da Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kamerun'da Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Kamerun'a geldi. Bakan Güler, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3'üncü Dönem Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya ilişkin çalışma tutanağı imzalandı. - YAOUNDE