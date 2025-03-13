Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı

Milletvekili Sema Silkin Ün Ramazan'da Esnaf ve Hastaları Ziyaret Ediyor

Milletvekili Sema Silkin Ün Ramazan'da Esnaf ve Hastaları Ziyaret Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ramazan ayında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinliyor, hastanelerde hastaları ziyaret ediyor ve taziye ziyaretlerinde bulunuyor.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ramazan ayında Meclis gündeminden arta kala zamanlarında Denizli'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Pazaryerinde esnaf ve vatandaşları dinleyen Milletvekili Ün, akşamları da hastane ziyareti yaparak yüreklere dokunuyor.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, yoğun Meclis çalışmaları arasında Denizli'ye gelerek Gazi Bulvarı üzerinde bulunan esnafları, demokrasi pazarını ziyaret etti. Milletvekili Ün ayrıca, geçtiğimiz gün vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Orak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Milletvekili Ün, Servergazi Hastanesi'nde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastaların tedavi süreçlerine dair bilgi aldı. Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde öne çıkan konuların başında ekonominin geldiğini anlatan Milletvekili Ün, "Tüm İslam aleminin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim. Mübarek Ramazan ayı nedeniyle hafta sonları Denizli'de yoğun programımız oluyor. Önceki aylarda olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da esnaf ve vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğim. Fırsatını buldukça esnafımızla bir araya geliyor, onların talep ve önerilerini dinliyorum. Esnafımızın görüşleri benim için çok önemli. Anlattıklarını meclis kürsüsünden aktarma imkanımız oluyor. Ramazan bereketini de birlikte yaşıyoruz. Ziyaret esnasında hayır dualarını, güzel temennilerini aldık ve daha çok çalışmak için enerji topladık. Ramazan-ı Şerif'in güzelliklerle ve hayırla geçmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
img

Başbakan yürüyemeyince Erdoğan hemen koluna girdi
img

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.