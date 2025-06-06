Milletvekili Sema Silkin Ün: "Bu bayram paylaşmanın bereketin bayramı"

Milletvekili Sema Silkin Ün: 'Bu bayram paylaşmanın bereketin bayramı'
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Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda ekonomik zorluklara dikkat çekerek, özellikle kurban bayramıyla paylaşmayı artırmaya, toplumun tüm kesimlerinin huzuruna katkı sağlama gerekliliğine dikkat çekti.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda ekonomik zorluklara dikkat çekerek, özellikle kurban bayramıyla paylaşmayı artırmaya, toplumun tüm kesimlerinin huzuruna katkı sağlama gerekliliğine dikkat çekti. Vekil Ün ayrıca Gazze'deki katliamlar artarak devam ediyor ve gündemimizden asla düşmemeli dedi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Bayramlarımız bizler için dini ibadeti, kültürel mirasımızı ve toplumsal bağlarımızı yeniden canlandıran, bizi kul yapan değerlerin öne çıktığı özel günlerdir" dedi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara da dikkat çeken Ün, "Biz yalnızca ekonomik büyüme rakamlarıyla değil; bu büyümenin adil ve eşit şekilde paylaşılmasıyla ilgileniyoruz. Kurban Bayramı'nın; toplumsal huzur, ekonomik adalet, kardeşlik ve umut dolu yarınların başlangıcı olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum. Sağlıkla nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum" dedi. Arife günün de de şehit ailelerinin yanında olan Vekil Ün, "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin huzurunda, kutlu ailelerinin yanındayız. Yattıkları toprak, gölgesine sığındıkları bayrak kutsalımız, kahramanlıkları ebedi gurur kaynağımız. Ruhları şad olsun. Dualarımızda, kalbimizde ve tarihimizde daima yaşayacaklar" mesajını paylaştı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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