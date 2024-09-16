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Milletvekili Ölmeztoprak, Doğanyol'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Doğanyol ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Mahalle muhtarları ile görüşen Ölmeztoprak, sorunları yerinde tespit etmenin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ettiği Doğanyol ilçesini kapı kapı dolaşarak esnaf ve vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Mahalle muhtarları ile de bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, hep birlikte daha yaşanabilir bir Malatya için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberinde heyetle Doğanyol ilçesinde geniş kapsamlı temaslarda bulundu.

AK Parti ile MHP İlçe Başkanlıkları ziyareti ile temaslarına başlayan Milletvekili Ölmeztoprak, Doğanyol ilçe merkezinde bir araya geldiği esnaflarla da çay içerek bir süre sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılan Milletvekili Ölmeztoprak hane hane gezdiği ilçe merkezinde aldıkları talep ve istekleri büyük bir titizlik ve ivedilikle değerlendireceklerini söyledi.

İlçeye bağlı tüm mahalleleri nerede ise kapı kapı dolaşan Ölmeztoprak, hasta ve taziye ziyaretlerinde bulunurken, çocukları da ihmal etmeyerek çeşitli hediyeler verdi.

"Sorunları yerinde görmek, çözüm sürecini hızlandıracaktır"

Ziyaret ettiği Doğanyol Muhtarlar Derneği'nde mahalle muhtarları ile de kapsamlı bir dizi görüşe gerçekleştiren Milletvekili Ölmeztoprak, " Muhtarlarımız, mahallelerinin ve köylerinin sorunlarını, ihtiyaçlarını bizlerle paylaştı. Özellikle yerelde karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik atılacak adımlar, muhtarlarımızın değerli katkılarıyla şekillenecek. Her bir muhtarımız, kendi mahallesinin ihtiyaçlarını dile getirirken aynı zamanda ilçemiz için ortak bir vizyon çizdi. Bu ziyaret, mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek ve çözüm yolları üzerine detaylı istişarelerde bulunmak adına oldukça verimli geçti. Muhtarlarımızın, mahalle sakinlerinin beklentilerini ve yaşanan sorunları bizzat aktarması, hizmet yolculuğumuzda atacağımız adımları belirlememizde önemli bir rehber oldu. Sorunları yerinde görmek, çözüm sürecini hızlandıracak ve mahallelerimizin ihtiyaçlarına daha etkin şekilde karşılık verebilmemizi sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gidilmedik ev sıkılmadık el girilmedik gönül bırakmayacağız"

Milletin umudu olarak yine milletin sinesinden, 14 Ağustos 2001'de doğan AK Parti'nin, gücünü milletten aldığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Doğanyol ilçe merkezi ve kırsal bölgelerdeki esnaf ve hane ziyaretlerimiz sırasında, özellikle mahalle meydanındaki kıraathanede geniş bir kalabalıkla bir araya geldik. Her bir esnafımızla sıcak bir sohbet gerçekleştirdik onlarla çay içip, işlerinin detayları hakkında bilgi aldık. Kıraathane, bir yandan sohbetlerin yapıldığı, diğer yandan da mahallelinin günlük hayatına dair renkli hikayelerin paylaşıldığı bir buluşma noktası haline geldi. Hemşerilerimizin bize gösterdiği ilgi, samimiyet ve istekleri, bu buluşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu tür buluşmalar, sadece sorunları dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda toplumumuzun enerjisini ve dayanışma ruhunu da yakından hissetmemize yardımcı oluyor. Her ziyaretimizde olduğu gibi, buradan da ortak hedeflerimize ulaşmak ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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