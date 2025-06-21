MHP, 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' düzenleyecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' gerçekleştirecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' düzenleyeceklerini duyurdu.

Milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilecek buluşmalarla; Terörsüz Türkiye girişim ve gelişmeleri kapsamında vatandaşların doğru bilgilerle aydınlatmak, özellikle sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan yalan haberleri ve dezenformasyonu gidermek, parti politikalarını, toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışını geniş kitlelere ulaştırmak, vatandaşların beklentilerini kayda geçirmek, iç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek, yerel düzeyde vatandaş, sivil toplum ve kamu arasında güven köprüsü kurmak, terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmak, toplumsal kucaklaşmayla birlikte bin yıllık kardeşliği pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek amaçlanıyor.

MHP; divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarının görev alacağı toplantılara; ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkar odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve tüm vatandaşlar davet edilecek. - ANKARA