MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mucur, Bahçeli'nin Samsunlulara selam gönderdiğini açıkladı ve liderleri ile çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mucur, ziyaret sırasında Bahçeli'nin tüm Samsunlulara selam gönderdiğini açıkladı.

"Liderimizin izinde yürümeye devam ediyoruz"

Ziyaretin ardından açıklama yapan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in izinde, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' şiarıyla yürümeye devam ediyoruz. Türk Dünyasının Bilge Lideri, Genel Başkanımızı ziyaret edip çalışmalarımızı arz ettik. Ellerini öpüp hayır dualarını aldık. Genel Başkanımız, tüm Samsunlu hemşerilerimize selamlarını ilettiler. Allah Sayın Genel Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

Samsun Teşkilatı 7 Ekim'de grup toplantısında

Mucur, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışının ardından Samsun teşkilatının 7 Ekim Salı günü Ankara'da yapılacak ilk grup toplantısına katılacağını da duyurdu.

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a ziyaret

Başkent programı kapsamında MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın ile de görüşen İl Başkanı Mucur, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mucur, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın'dan talimatlarımızı aldık. Çalışmalarımıza buna göre yön vereceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

